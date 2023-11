Boxe anglaise : Stage detrois jours pour les boxeuses à Leuze

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Football (Coupe du Hainaut) | Rumes jouera crânement sa chance: «Je sais que mes joueurs vont tout donner et profiter de cette affiche»

Une conductrice décède dans une collision frontale à Leuze-en-HainautUne conductrice a été tuée sur le coup à la suite d'une collision frontale sur la chaussée de Tournai (RN7) à Leuze-en-Hainaut, lundi en fin de matinée. La voirie était toujours fermée à la circulation vers 13h00, ont indiqué les pompiers. Lire la suite ⮕

Bestuurster overleden bij frontale aanrijding in Leuze-en-HainautBij een frontale aanrijding maandag omstreeks 10 uur op de Chaussée de Tournai (N7) in het Hengouwse Leuze-en-Hainaut is één bestuurster om het leven gekomen. Dat is vernomen van de lokale hulpverleningszone. Lire la suite ⮕

Leuze-en-Hainaut : une quinquagénaire perd la vie dans une collision frontaleUne conductrice a été tuée sur le coup à la suite d'une collision frontale sur la chaussée de Tournai (RN7) à... Lire la suite ⮕

La situation en Syrie est 'la plus dangereuse depuis longtemps', s'alarme l'ONUL'ONU s'est alarmée lundi de l''escalade' des hostilités en Syrie où la situation est 'la plus dangereuse depuis longtemps', avec des retombées de la guerre entre Israël et le Hamas qui ont 'déjà commencé'. Lire la suite ⮕

Belgique : l'inflation à son plus bas niveau depuis janvier 2021 en octobreL'inflation a baissé de 2,39% en septembre à 0,36% en octobre, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2021 lorsqu'elle... Lire la suite ⮕

Ballon d’Or 2023: voici où suivre la cérémonie footballistique depuis la BelgiqueKevin De Bruyne sera-t-il l’heureux élu? Réponse dès 20h sur Pickx+. Lire la suite ⮕