Bovenleiding valt op Eurostar-trein in Rotterdam, treinverkeer ondervindt hinder

In Rotterdam viel maandagochtend om 9 uur een kapotte bovenleiding op een Eurostar-trein. Alle 260 passagiers werden met een evacuatietrein naar station Rotterdam Centraal gebracht. Ze waren onderweg van Parijs naar Amsterdam. De oorzaak van het ongeluk is nog niet bekend.

Door het ongeluk is het hogesnelheidstraject tijdelijk onbruikbaar tussen Amsterdam en Brussel. Dat zegt een woordvoerder van Infrabel. De hogesnelheidstreinen worden daarom omgeleid via lijn 12, die richting de Nederlandse grens gaat. Het traject duurt aan de Belgische zijde daarom 15 tot 20 minuten langer.

Volgens een woordvoerder van de Nederlandse spoormaatschappij NS is het treinverkeer om 11.30 uur opnieuw opgestart in Rotterdam. Reizigers wordt geadviseerd om de reisplanner te raadplegen voor vertrek. headtopics.com

