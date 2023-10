Bouwbedrijven zien toekomst zwart in

Heel wat ondernemers in de bouw hebben geen goed oog in de ontwikkelingen in hun sector. Dat blijkt uit de driemaandelijkse bouwbarometer van de Bouwunie. Uit de rondvraag van de werkgeversfederatie die vooral kleine en middelgrote bouwbedrijven groepeert, blijkt dat een derde van de bouwbedrijven nu minder werk heeft dan in juni. Evenveel bedrijven denken in de komende maanden nog minder werk te hebben.

De bouwbarometer geeft aan dat tijdens het derde kwartaal een eind is gekomen aan een voorzichtige herleving van het ondernemersvertrouwen. De ­barometer, die sinds het derde kwartaal 2022 gestegen was van 95,9 naar 98,4 punten, is het voorbije kwartaal teruggevallen tot 97,2 punten.

De vaststelling is dat vooral de nieuwbouw in het slop zit. Ook de vraag naar totaalrenovaties is ­matig. Andere renovaties doen het voorlopig wel nog goed, vat Waeytens de toestand samen. De grote pijnpunten voor de bouw zijn de oplopende kosten, de stijgende rente en de wijzingen in het btw-tarief voor sloop en heropbouw, stelt Bouwunie. headtopics.com

De enquête geeft niet alleen aan dat er minder opdrachten zijn. Er schort ook iets aan de ­rendabiliteit, meldt Bouwunie. Iets meer dan de helft van de bouw­bedrijven geeft in het derde kwartaal aan met winstgevende prijzen te werken, de rest werkt met verlies of draait break-even. Ruim één op de vier bedrijven spreekt ook over een toename van het aantal wanbetalers. Die ­toename is al een tijdje bezig. Meer klanten betalen hun facturen te laat of maar gedeeltelijk.

