Bouchez reikt Ongena de hand: ‘We zijn er om te helpen’

Georges-Louis Bouchez hoopt ‘dat zusterpartij Open VLD zo snel mogelijk uit de negatieve dynamiek geraakt’. — © belgaAls de nood bij Open VLD het hoogst is, is daar plots MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. Hij verscheen donderdagmiddag in de Kamer van Volksvertegenwoordigers plots voor de camera’s van. Dat is ietwat opvallend, omdat Bouchez geen Kamerlid is, alleen een gecoöpteerd senator. Maar goed, de toevallige passant stak de Vlaamse liberalen een hart onder de riem.

‘Egbert is weliswaar nog altijd aanwezig in de partij en speelt daar nog een belangrijke rol. Ik schaar mij achter zijn politieke lijn’, aldus Bouchez. Hij benadrukte wel snel dat hij ook met de nieuwe partijvoorzitter Tom Ongena wil praten. Maar dan wel over de ‘sterkst mogelijke liberale lijn’.Volgens Open VLD-Kamerlid Marianne Verhaert is er intussen geen vuiltje meer aan de lucht in haar partij.

Lire la suite:

destandaard »

Open VLD-fractieleider Schiltz zet aanval in op voorzitter OngenaHet blijft stevig stormen bij de Vlaamse liberalen. In de lijstvorming schaart Vlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz zich nu achter een tegenkandidaat in plaats van voorzitter Tom Ongena. Lire la suite ⮕

Schiltz laat Open VLD-wonde verder etteren door lijsttrekkerschap Ongena te blokkerenVlaams fractieleider Willem-Frederik Schiltz en Kamerlid Christian Leysen willen dat Kamerlid Marianne Verhaert de Vlaamse lijst in Antwerpen trekt. Dat is een niet mis te verstane middelvinger naar de Open VLD-top en voorzitter Tom Ongena. Lire la suite ⮕

Ongena en Verhaert (Open Vld) hebben gezamenlijk voorstel voor Antwerpse lijstvormingTom Ongena en Marianne Verhaert hebben een gezamenlijk voorstel over de lijstvorming in Antwerpen. Dat meldt de partijvoorzitter van Open Vld. Lire la suite ⮕

Schiltz bijt in het zand: Tom Ongena trekt Vlaams, Bart Somers duwt federaalOpen VLD-voorzitter Tom Ongena trekt de Vlaamse lijst in Antwerpen, Marianne Verhaert krijgt de tweede plek. Vlaams minister Bart Somers verhuist naar de Kamer als lijstduwer. Het voorstel moet vanavond door het provinciaal bestuur worden goedgekeurd. Lire la suite ⮕

Tom Ongena trekt Vlaams, Bart Somers duwt federaalOpen Vld-voorzitter Tom Ongena trekt de Vlaamse lijst in Antwerpen, Marianne Verhaert krijgt de tweede plek. Vlaams minister Bart Somers verhuist naar de Kamer als lijstduwer. Het voorstel moet vanavond door het provinciaal bestuur worden goedgekeurd. Lire la suite ⮕

Tom Ongena et Paul Van Tigchelt têtes de liste de l'Open VLD dans la province d'AnversLe président de l'Open VLD, Tom Ongena, sera la tête de liste flamande de son parti aux élections de l'année prochaine, tandis que le nouveau ministre de la Justice, Paul Van Tigchelt, sera, comme prévu, la tête de liste à la Chambre des représentants. Lire la suite ⮕