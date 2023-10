Boorddocumenten, zonnebril en portefeuille gestolen uit geparkeerde auto

Syriër Rabi (37) tot pastor gewijd in protestantse Mechelse kerk waar hij zelf geld voor inzamelde: “Wat een wonder!”

FC Walem gaat pijnlijk onderuit, maar is wel zeker van eerste periodetitel: “Geen reden om dit nu te vieren” Anke verenigt bewoners voor schonere wijk Nekkerspoel: “Kleine inspanningen kunnen grote veranderingen teweegbrengen”

38-jarige man aangehouden voor poging tot moord na neersteken neef (30): "Toestand slachtoffer nog altijd zorgwekkend" Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: "Minstens helft bewoners komt uit jeugdhulp"

Piet den Boer koopt bal waarmee hij KV naar Europacup II schoot: “Mijn handtekening stond er wel nog niet op!”

Mark Rutte sluit functie als secretaris-generaal bij NAVO niet uitDemissionair premier Mark Rutte heeft zaterdag op de Nederlandse radio enigszins omfloerst gezegd beschikbaar te zijn als secretaris-generaal van de NAVO. Gezien de periode “waarin sinds begin vorig jaar de wereld totaal veranderd is,” vindt de premier van Nederland zo’n rol “heel interessant”, waarin hij ook “wat zou kunnen bijdragen”. Lire la suite ⮕

Cercle verslaat KV Mechelen en wordt tweedeNa 12 matchen blijft Cercle Brugge netjes bovenaan het klassement meedraaien. Vanmiddag gingen de Bruggelingen winnen bij KV Mechelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: “Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los. Lire la suite ⮕

Steekpartij in Mechelen: man aangehouden voor poging tot moordBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie pakte twee personen op, een van hen is aangehouden voor poging tot moord. Lire la suite ⮕

Bart Somers gaat voor burgemeesterschap van MechelenSomers erkende dat zijn partij in moeilijk vaarwater verkeert. Deze zomer werd beslist om Open VLD te vernieuwen. 'Daar wil ik actief aan meewerken. Ik Lire la suite ⮕