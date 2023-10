Bonne nouvelle pour le Standard : Kostas Laifis est opérationnel pour La Gantoise

Comme Carl Hoefkens l’avait espéré avant le Clasico face à Anderlecht, Konstantinos Laifis est opérationnel pour le déplacement de dimanche à La Gantoise, après avoir soigné une petite déchirure à l’arrière de la cuisse.

L’international chypriote a repris l’entraînement mercredi et pourra donc entrer en ligne de compte à la Ghelmco Arena.Pour le reste, avant une journée de repos octroyée mardi, les joueurs liégeois s’étaient retrouvés lundi pour une activité de team building avec, au menu, un bowling à Tilff et un souper pris en commun, de manière à souder encore un peu plus les liens.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Bonne question Pourquoi bâiller est-il contagieux?C’est irrésistible et involontaire: l’un bâille et l’autre bâille à son tour, même s’ils ne sont pas tout proches. Un phénomène qui peut se produire à Lire la suite ⮕

Steven Alzate, le détonateur qui fait exploser le jeu du StandardPour la seconde saison d’affilée, l’Anglo-colombien a choisi de relancer sa carrière en bord de Meuse et est revenu sur les chapeaux de roues pour redonner du lustre aux ambitions liégeoises. Lire la suite ⮕

« Ce Standard-là a de la gueule pour le top 6 » : nos experts préfacent le déplacement des Rouches à LaDans notre talk foot de la semaine, Jean-François Remy (VOOSport) et Jonas Bernard, l’un de nos spécialistes sur le Standard de Liège préfacent le choc entre La Gantoise et le Standard. Lire la suite ⮕

18e de Premier League avec Burnley, Kompany 'ne panique pas' : 'Nous avons une bonne équipe, il est temps de le montrer'Vincent Kompany emmène Burnley samedi après-midi à Bournemouth lors de la 10e journée de Premier League dans un match de... Lire la suite ⮕

Se faire inhumer avec son animal de compagnie : bientôt permis en Wallonie aussiAprès avoir passé une bonne partie de leur vie avec leur animal de compagnie, certaines personnes désirent poursuivre... Lire la suite ⮕

Se faire inhumer avec son animal de compagnie : bientôt permis en WallonieAprès avoir passé une bonne partie de leur vie avec leur animal de compagnie, certaines personnes désirent poursuivre... Lire la suite ⮕