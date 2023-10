Bonne nouvelle à la pompe : le prix du diesel baisse ce mardi

Et si vous leviez le pied pour économiser le carburant? Avec les prix qui fluctuent et qui sont haut, cela vaut la peine sur le long terme. Nous avons calculé les gains selon votre vitesse si vous roulez en moyenne 1.000 km par mois sur autoroute.

Gregory, un lecteur de Charleroi, roule à 90-100 km/h au lieu de 120 sur l’autoroute. « Avec un plein, je peux faire jusqu’à 1.000 km au lieu de 750 précédemment », dit-il, très satisfait des économies qu’il réalise à la pompe.

Comme le montre notre infographie, un conducteur qui roule à 90 km/h consomme en moyenne 8 litres de moins qu’à 120 km/h par tranche de 1.000 km. Tablant sur la marge de tolérance des radars, beaucoup d’automobilistes se calent à 130 km/h. Outre le fait qu’ils risquent d’être verbalisés, ce comportement leur coûte 3 litres de plus que s’ils étaient à 120, soit un peu plus de 6 euros au prix actuel de l’essence et du diesel. headtopics.com

« Ces chiffres ont été calculés avec une voiture moyenne. Selon le modèle utilisé, on épargnera peut-être un peu plus ou un peu moins », précise Benoît Godart, porte-parole de l’Institut Vias. Par contre ce qui ne varie pas d’un usager à l’autre, c’est le temps perdu ou gagné selon la vitesse. À 90, on aura cumulé plus de 3 heures de retard par rapport à 130 km/h à l’échelle d’un mois.

« Rouler à 90 km/h n’est pas l’idéal car on évolue à la même vitesse que les camions. C’est mieux d’être au moins à 100 km/h », conseille notre interlocuteur. Mais pour lui, cela ne sert à rien de s’en tenir à cette moyenne si on multiplie les accélérations et les freinages intempestifs, très énergivores. « De même, on consomme davantage avec des pneus mal gonflés », dit-il. headtopics.com

