Bondscoach Vanthourenhout spreekt klare taal voor het EK veldrijden

Michael Vanthourenhout défend dimanche son titre de champion d'Europe de cyclocross à Pont-Château. La tempête Ciaran a fait craindre le pire, mais le programme de cette 9e édition sera bien respecté sur un circuit qui risque cependant d'être difficile.

Bondscoach Sven Vanthourenhout spreekt klare taal voor het EK veldrijden: "Een Belg die een niet-Belg laat winnen, dat gaat bij mij niet gebeuren"

Ook Bretagne is in de ban van het stormweer. Onder druk van de overheid werd beslist dat er op zaterdag geen enkele sportmanifestatie mag plaatsvinden. En dus mag bondscoach Sven Vanthourenhout zondag zes keer aan de bak in een wel heel drukke dag. Geen probleem: de jacht op medailles is geopend.

Johan Museeuw roept Wout van Aert op om voor eigen succes te gaan: "Hij mist het killerinstinct van Van der Poel, Mathieu werkt niet voor anderen"

In een interview met Global Cycling Network heeft Johan Museeuw zijn favorieten voor de klassiekers van volgend jaar uitgesproken. Daarin had hij het vooral over het gebrek aan killerinstinct bij Wout van Aert en raadt hij de Jumbo-Visma-renner aan om de Giro te laten schieten en zich te focussen op winst in de klassiekers.

Richard Groenendaal blikt vooruit op het EK veldrijden in Pontchâteau: "Ploegbelang kan voor Nys zowel een voordeel als nadeel zijn"

Het EK veldrijden is dit weekend in Pontchâteau aan zijn 24ste editie toe. Sinds 2015 zijn ook de profs op de afspraak. Nog zonder Van Aert en Van der Poel stevenen we af op een spannend duel met Nys, Iserbyt en Van der Haar als voornaamste kanshebbers en Vanthourenhout en Sweeck als gevaarlijkste outsiders.

