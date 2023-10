Bon plan : économisez 60 € sur cette friteuse sans huile à double tiroir Domo avec MediaMarkt

Cuisinez gourmand avec la friteuse sans huile Domo Airfryer DO537FR Pourquoi ne l’a-t-on pas inventé plus tôt ? Le temps des friteuses traditionnelles qui nécessitent des litres d’huiles de friture pour préparer frites et beignets est révolu depuis l’apparition des friteuses sans huile et de la technologie Airfyer.

Vous pouvez alors facilement préparer des plats complets rapidement et sans surveillance. Poulet rôti d’un côté et frites de l’autre, ou encore légumes grillés dans un compartiment et poisson pané dans le deuxième compartiment, tout est possible avec la friteuse sans huile Domo Airfryer DO537FR.

Lire la suite:

sudinfo_be »

Le Bistrot des Aînés, à Erquelinnes, vous accueille à partir de ce vendredi 27 octobreVous en avez marre de rester chez vous ? Vous voulez rencontrer des gens ? Ou simplement boire un verre dans une ambiance conviviale, tout en profitant d’activités diverses ? Une activité vous est proposée dès ce vendredi 27 octobre. Lire la suite ⮕

Cette scène que vous n’avez pas vue en plein direct lors de PSGLes deux clubs s’affrontent ce mercredi soir en phase de groupe de la Ligue des champions. Lire la suite ⮕

Rolls-Royce « The Pearl Cullinan » : bon anniversaire, papa!Si vous avez offert un rasoir ou une cravate à votre père pour son anniversaire, ne lui montrez pas ceci. Car quelque part en Orient, un homme a reçu ceci de son fils pour ses 90 ans. Lire la suite ⮕

Ligue des champions: Paris se remet dans le bon sensLe Paris Saint-Germain se relance après avoir battu l’AC Milan. Manchester City enchaîne, mais Jérémy Doku n’a pas forcément brillé en déplacement aux Young Boys. Lire la suite ⮕

Temu, l’application d’achats en ligne de produits pas chers, qui veut vous espionner ?Ce nom ne vous est sans doute pas inconnu tant les publicités ont envahi les réseaux sociaux et les sites web. Avec comme... Lire la suite ⮕

Plus est en vous: push ik mijn kind om het beste uit zichzelf te halen?Zelf werd ze voortdurend uitgedaagd om hoog genoeg te mikken, onder het jezuïetenmotto ‘plus est en vous’. Nu Marjan Justaert zelf kinderen heeft, vraagt ze zich af hoe hard ze moet pushen, en in welke richting. Lire la suite ⮕