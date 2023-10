Bologna sluit ‘scheve toren’ af om te vermijden dat hij valt

De burgemeester van de Italiaanse stad, Matteo Lepore, zegt dat de sluiting van Piazza di Porta Ravegnana noodzakelijk is om hem te redden. “We komen niet tussenbeide omdat we denken dat hij elk moment kan instorten, we nemen die beslissing omdat we hem in al zijn glorie willen herstellen.”

Het lot van de 48 meter hoge Garisenda, die naast de twee keer zo hoge Asinelli-toren (97,2 meter) staat, heeft lang ter discussie gestaan nadat wetenschappers van de Universiteit van Bologna een abnormale verzakking hadden vastgesteld die sneller evolueerde dan gehoopt.

De Garisenda, die Charles Dickens betoverde tijdens een bezoek aan Bologna, helt 4 graden af. De bekende toren van Pisa (55 meter) helt 3,9 graden af en werd in het verleden al aangepakt. De ‘scheve toren’ van Bologna wordt nu gecontroleerd op scheuren en er zijn sensoren geïnstalleerd om eventuele verschuivingen te volgen. De fundamenten zullen worden versterkt met nieuwe materialen om de structuur veiliger te maken. Ook de Asinelli-toren, die bezoekers mogen beklimmen, is gesloten. Omdat men van de gelegenheid gebruik wil maken om ook de fundamenten van dit bouwwerk te controleren. headtopics.com

De gemeenteraad van Bologna richt een speciale commissie op die toezicht moet houden op de restauratie van de Garisenda. “Ik zal streven naar de best mogelijke professionaliteit, nationaal en internationaal… we zullen op zoek gaan naar iedereen die ons kan helpen. Enkel de beste ingenieurs en bouwvakkers zullen aan onze toren mogen werken”, zei Lepore.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van droneBruine labrador Molly raakte vorige week vermist. De 11-jarige hond was blind en haar baasjes vreesden voor haar leven. Ze zochten voor drie dagen lang, maar konden haar niet vinden. Ten einde raad besloten ze een dronepiloot in te schakelen en als bij wonder kon die haar vrijwel meteen lokaliseren. “Ik was dolgelukkig toen we haar vonden. Lire la suite ⮕

Premier Netanyahu: “Het wordt een lange oorlog maar we zullen winnen””Dit zal een lange oorlog worden. Maar we zullen winnen”, zo heeft de Israëlische premier Benjamin Netanyahu zaterdagavond gezegd tijdens een toespraak op tv. Hij had het over een tweede onafhankelijkheidsoorlog die hij ‘de missie van zijn leven”, noemde. Lire la suite ⮕

Frituur ’t Pleintje viert veertigste verjaardag zonder online of telefonische bestellingen, maar met meer babbFrituur ’t Pleintje in Halle-Zoersel viert zijn veertigste verjaardag dit weekend met een ‘back into time’. Dat betekent eens een weekendje geen online of telefonische bestellingen, maar gewoon zoals vroeger aan de toog bestellen, om dan te wachten tot de frietjes gebakken zijn. Zo is er weer meer tijd om te babbelen zoals vroeger. Lire la suite ⮕

‘Het klinkt cynisch, maar de oorlog in Oekraïne is niet vers genoeg meer’De oorlog in Oekraïne snijdt diep in de Russische ziel van schrijver Aleksandr Skorobogatov. Hij wil niet dat het Westen stopt met wapens leveren aan Oekraïne. ‘Dat zal niet tot vrede leiden.’ Lire la suite ⮕

Raar maar suppositoirVincent Van Quickenborne wist in het vrolijke praatprogramma De tafel van Gert een sfeer te creëren als in een aflevering van Godvergeten. Lire la suite ⮕

‘Weinig is zwart-wit, maar het internationaal recht is dat wel’Weinig is zwart-wit, maar het internationaal recht is dat wel. Lire la suite ⮕