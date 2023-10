Bologna moet belangrijkste toeristische trekpleister sluiten

De burgemeester van de Italiaanse stad, Matteo Lepore, zegt dat de sluiting van Piazza di Porta Ravegnana noodzakelijk is om de toren te redden. ‘We komen niet tussenbeide omdat we denken dat hij elk moment kan instorten, we nemen die beslissing omdat we hem in al zijn glorie willen herstellen.’

Het lot van de 48 meter hoge Garisenda, die naast de twee keer zo hoge Asinelli-toren (97,2 meter) staat, heeft lang ter discussie gestaan. Wetenschappers van de Universiteit van Bologna hadden een abnormale verzakking vastgesteld die sneller evolueerde dan gehoopt.

De Garisenda helt vier graden af. Ter vergelijking, de bekende toren van Pisa (55 meter) helt 3,9 graden af en werd in het verleden al aangepakt. De ‘scheve toren’ van Bologna wordt nu gecontroleerd op scheuren en er zijn sensoren geïnstalleerd om eventuele verschuivingen te volgen. De fundamenten zullen worden versterkt met nieuwe materialen om de structuur veiliger te maken. Ook de Asinelli-toren, die bezoekers normaal mogen beklimmen, is nu gesloten. De stad wil van de gelegenheid gebruikmaken om ook de fundamenten van die toren te controleren. headtopics.com

De gemeenteraad van Bologna richt een speciale commissie op die toezicht moet houden op de restauratie van de Garisenda. 'Ik zal streven naar de best mogelijke professionaliteit, nationaal en internationaal. We zullen zoeken naar iedereen die ons kan helpen. Alleen de beste ingenieurs en bouwvakkers zullen aan onze toren mogen werken', verklaarde Lepore.

