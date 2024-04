Boire de l'alcool ensemble contribue à une vie plus longue

Ne pas exagérer, mais profitez ce soir d'un verre avec votre partenaire. Boire de l'alcool ensemble -modérément- contribue à une vie plus longue. C'est ce que nous pouvons conclure d'une étude américaine. Avec des étude s sur les effets néfastes de l'alcool, on pourrait remplir des bibliothèques. Mais voyez-vous : boire modérément a aussi des avantages.

Une étude à long terme menée auprès de 4600 couples américains, qui remplissent un questionnaire tous les deux ans, montre que ceux qui boivent occasionnellement un verre de vin ou de bière ensemble vivent plus longtemps. Cela a probablement plus à voir avec leur bonne relation qu'avec la consommation d'alcool. "Nous avons découvert que les couples qui ont bu de l'alcool au cours des trois derniers mois ont vécu plus longtemps que les autres couples, qui ne buvaient pas ou dont un seul buvait", déclare la chercheuse Kira Birditt de l'Université du Michigan. Avant de vous lancer : les couples qui buvaient beaucoup ensemble vivaient moins longtemps. Les gagnants sont les couples qui n'ont pas fini la bouteille jusqu'au fond

Alcool Couple Vie Longue Étude Modération

