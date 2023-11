BOIC gebruikt geblesseerde Nina Derwael als campagneboegbeeld Olympische Spelen

‘Victory make history.’ Met een parafrasering van zijn hit uit 2004 tekent de Vlaamse zanger Daan Stuyven voor het officiële campagnelied van ‘Team Belgium’ op de Olympische Spelen in Parijs. Het Belgisch Olympisch en Interfederaal Comité (BOIC) lanceert vandaag zijn eerste reclamespots. Opvallend: de meest centrale figuur in de campagne is Nina Derwael, olympisch turnkampioene in Tokio, maar vandaag revaliderend van een schouderblessure en on­zeker voor Parijs.

Door de nabijheid hoopt het BOIC dat enkele tienduizenden Belgen volgende zomer naar Parijs zullen reizen om Team Belgium aan te moedigen. Vooral voor de marathon, het wegwielrennen en het triatlon worden veel landgenoten langs het parcours verwacht. Die disciplines zijn gratis te volgen.Belgische fans kunnen tijdens de Spelen ook terecht in het ‘Belgium House’ in de Salons Hoche, in het centrum van Parijs. Op het dak zenden de VRT en de RTBf live uit.

Negen maanden voor de Olympische Spelen zet ook de Belgische roeibond zijn hoofdcoach op straatMinder dan negen maanden voor de Olympische Spelen in Parijs (26 juli-11 augustus 2024) heeft de Belgische roeifederatie besloten het contract van bondscoach Axel Müller op 31 december te beëindigen. Dat maakten de Vlaamse Roeiliga (VRL) en de Ligue Francophone d'Aviron (LFA), de twee vleugels van de bond, woensdag bekend in een persbericht.

Bruce Springsteen komt volgende zomer opnieuw naar WerchterBruce Springsteen and The E Street Band komen volgende zomer opnieuw naar België. Ze spelen op dinsdag 2 juli in het Festivalpark in Werchter.

De blamage te veel voor De Roeck? "Of ze niet voor mij willen spelen? Na de eerste helft kan je dat gevoel welHet gaat van kwaad naar erger met Westerlo. De bekertrip naar Beveren diende zich aan als een uitstekende gelegenheid om de focus even te verleggen en vertrouwen te tanken met het oog op het cruciale tweeluik in de competitie tegen OHL en STVV. Draaide dat even anders uit.

Asiel en migratie in de Nederlandse kiescampagne: wie wil wat?Asiel en migratie spelen een prioritaire rol in de huidige Nederlandse kiescampagne. Dat blijkt duidelijk uit de programma's van de politieke partijen. De

Ze speelde aan de zijde van Kim Clijsters en Justine Henin en verdiende ruim 1,5 miljoen aan prijzengeld: hoeEls Callens (53) won in 2000 aan de zijde van Dominique Monami brons op de Olympische Spelen in Sydney. Maar na haar tenniscarrière liep niet alles zomaar van een leien dakje voor de voormalige tennisprof. "Ik werd ontslagen bij de bank, maar daar ben ik niet rouwig om.

VIDEO. Bekende Youtuber blundert bij het zien van Novak Djokovic op Ballon d'Or, maar maakt avond van kinderenOpvallende gast op het gala van de Ballon d'Or: IShowSpeed. De 18-jarige Amerikaanse Youtuber - wiens echte naam Darren Jason Watkins Jr. is - is bijzonder populair door het live spelen van videogames zoals FIFA en Fortnite. En 'Speedy' liet zich horen in Parijs, want hij wilde met zowat elke topvoetballer op de foto.