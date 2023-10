Bogdan Vanden Berghe (Groen): “Verlaging belasting mag verder gaan”

Bogdan Vanden Berghe is lijsttrekker voor Groen Antwerpen in 2024: “Ik ga mij niet laten doen als ik word uitgedaagd”

De hele maand november zet Antwerpen zich als Boekenstad op de kaart. Op 4 en 5 november vindt het BoekHandelWandelWeekend plaats. In deze wandeling passeer je boekhandels, boekcafés en literaire …Antwerps Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe reageert voorzichtig op aanpassing van de meerjarenplanning en de belastingverlaging. “De verlaging van de personenbelasting juichen we toe”, zegt …

Het Antwerpse stadsbestuur verlaagt de aanvullende personenbelasting (APB) van 8 naar 7%. Voor een gezin met kinderen met een gemiddeld brutomaandloon van 8.400 euro zou dat neerkomen op een …Kieran Franck, student productontwikkeling aan de UAntwerpen heeft de Ecodesign Award gewonnen met zijn project Cyclowash. Kieran bedacht een systeem dat microvezels en afvaldeeltjes filtert uit …Al meer dan honderd jaar verbindt soep de inwoners van de wijk Stuivenberg. headtopics.com

Het Mexicaanse foodconcept Alma Libre opent op 31 oktober de deuren in de Scheldestraat, op het Antwerpse Zuid. De geheimen van de Mexicaanse keuken ging Karen Van den Keybus (37) persoonlijk in …De alternatieve zender Radio Centraal blaast 43 kaarsjes uit. Dat viert hij van 28 oktober tot en met 5 november met een negendaagse marathonuitzending in Villa Delfia.Het Amerikaanse kledingmerk Rails huist sinds kort in de Huidevettersstraat. Afgelopen donderdag was er de feestelijke inhuldiging.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Lire la suite:

gva »

Bogdan Vanden Berghe verkozen tot Groen-lijsttrekker AntwerpenBogdan Vanden Berghe wordt de Antwerpse lijsttrekker voor Groen met de gemeenteraadsverkiezingen in 2024. Hij is woensdagavond aangeduid door het ledencongres. Lire la suite ⮕

Groen-lijsttrekker Bogdan Vanden Berghe: ‘We moeten absoluut opnieuw in de Antwerpse coalitie’Groen stelt politiek directeur Bogdan Vanden Berghe aan als lijsttrekker voor de Antwerpse gemeenteraadsverkiezingen. ‘Na twintig jaar moeten we terug in het bestuur.’ Lire la suite ⮕

Groen kiest Bogdan Vanden Berghe als uitdager van Antwerps burgemeester De WeverVolgens Vanden Berghe moet het in Antwerpen anders op vlak van verkeersveiligheid en mobiliteit. Lire la suite ⮕

Bogdan Vanden Berghe is lijsttrekker voor Groen Antwerpen in 2024: “Ik ga mij niet laten doen als ik word uitg“De huidige meerderheid heeft dan wel een populaire burgemeester en bedient rechts, maar de progressieve stemmer vindt zich er niet in terug en is teleurgesteld. De buik van De Wever ontkent dit misschien, maar dit gevoel is er wel degelijk bij de Antwerpenaar. Lire la suite ⮕

Bruno Fiesack en Helga Hoeymans trekken lijst Groen PlusIn 2024 zal de huidige partij Plus opkomen als Groen Plus voor de gemeenteraadsverkiezingen van Wuustwezel. “Met deze keuze blijven wij ons richten op het verenigen van progressieve personen in Wuustwezel, met een open lijst”, melden Bruno en Helga. Lire la suite ⮕

Groen Borgerhout wil af van afspraakplicht voor containerparkDoor de cyberaanval was het maken van een afspraak voor het containerpark de afgelopen maanden niet meer nodig. Sinds begin oktober is de afspraakplicht weer ingevoerd. Groen Borgerhout wil af van die regel. Volgens de partij verhoogt dit voor heel wat mensen de drempel om naar het containerpark te gaan. Lire la suite ⮕