Boechoutse VV wint thuis van Wijnegem B, mede dankzij twee treffers Van Den Bossche

De eerste helft verliep doelpuntloos. Direct na de rust liet Jonathan Van Den Bossche zich gelden toen hij scoorde en Boechoutse VV op voorsprong bracht. Yannick Janssens diepte de voorsprong van Boechoutse VV uit in de 77ste minuut. Boechoutse VV vond het net nogmaals via Van Den Bossche in de 90ste minuut. Wijnegem B heeft nu negen wedstrijden na elkaar verloren.

In de volgende wedstrijd speelt Boechoutse VV op zondag 5 november om 14.30 uur in een uitwedstrijd tegen Warriors. Wijnegem B ontvangt zaterdag 4 november om 19.30 uur Zwijndrecht B.GELE KAARTEN: 40' Olivares Narciandi (Boechoutse VV), 59' Van Den Bossche (Boechoutse VV), 62' Vermeulen (Boechoutse VV), 79' Heylen (Wijnegem B).

VOETBAL KORT ANTWERPEN. Forfait OHL B in het voordeel van Cappellen, T1 Steven Bastiaens vertrekt bij Zoersel IN PROVINCIALE IS HET OOK PLEZANT. De omgekeerde Mario Götze van Punt-Larum en de verlosser van Noorse

Na de interlandbreak mochten we weer genieten van een rijkgevuld programma met veel doelpunten in Antwerpen. Hieronder vind je een overzicht van de uitslagen en doelpuntenmakers van alle Antwerpse …De wedstrijd tussen Wijnegem en Wuustwezel eindigde zondag op 3-2.

Wijnegem zou wel eens het Vlaamse antwoord kunnen worden op Angoulême, die Franse stad die al sinds 1974 een groot stripfestival organiseert. Het gemeenschapscentrum van de kanaalgemeente werd …Verlies voor Mariaburg dankzij treffers van Nunes Soares voor Putte headtopics.com

Wijnegem verslaat Oxford Hemiksem en blijft winnenDe wedstrijd tussen Oxford Hemiksem en Wijnegem eindigde zondag op 1-5. Dit resultaat betekent dat Wijnegem nu zeven overwinningen op rij heeft behaald.

