Boechout krijgt nieuw bankneutraal cashpunt die ook voor inwoners Vremde dient

Al sinds 2019 zitten ze in Vremde zonder geldautomaat. Het bedrijf achter de neutrale cashpunten wilde maar één cashpunt voorzien in Boechout en Vremde en werd er dus gekozen voor de Heuvelstraat in Boechout.

De gemeente Boechout laat weten geen zeggenschap te hebben over een privébedrijf als Batopin. Het bestuur betreurt wel dat er nog altijd geen enkele automaat is in een dorp als Vremde, met zo’n 3.000 inwoners.Fusie Zwijndrecht zindert na: Vlaams Belang zet twee raadsleden uit partij, burgemeester blijft “tot de laatste snik vechten tegen fusie”Van “huis bekogeld met eieren” tot “onze gemeente is op slinkse wijze verkocht”: zo hebben politici de fusie in Zwijndrecht beleefdOVERZICHT.

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven” Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” headtopics.com

Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenOVERZICHT. Grote hinder in alle provincies door stakingen bij De Lijn, en miserie lijkt aan te houden: “Verwacht maandag grote problemen”

Walter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?” Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet” headtopics.com

Stad vernieuwt speelterrein aan Kruisbaan: "Er komt een nieuw trapveld en een een speelheuvel"Van zodra de weersomstandigheden het toelaten, start een aannemer met de heraanleg van het speelpleintje op de Kruisbaan in Mechelen. Op de plaats van het voormalige basket- en voetbalveld komt een heel nieuw speelterrein. Dat wordt geïntegreerd in de speelplaats van basisschool De Vlindertuin.

Jeroen Meus maakt een cake, een risotto én een stoemp van pompoenPompoenen zijn onlosmakelijk verbonden met Halloween en dus breng ik deze week een ode aan deze groente. Ontzettend lekker, zowel hartig als zoet.

Brochure 'Landelijk Vremde' toont lokaal erfgoed op 21 locaties: "We gaan tot duizend jaar terug"Een jaar na de uitgave Hove ?van Plaisantie over het onroerend erfgoed van Boechout, komt nu deelgemeente Vremde aan de beurt. Een nieuwe brochure leidt wandelaars en fietsers langs het Vremdse erfgoed.

Wachten op subsidies voor heraanleg fietspad langs Lispersteenweg in BoechoutHet gemeentebestuur van Boechout onderzoekt of het, met toezegging van subsidies, het fietspad op de Lispersteenweg kan vernieuwen. Een volledige heraanleg van de steenweg richting Lier komt er voorlopig niet.

Een echte griezel, een zalmachtige en de Noordzeegarnaal: wat zwemt allemaal in de Schelde?De zeeprik, de elft en deze week de houting. Het zijn allemaal verdwenen vissoorten die sporadisch weer opduiken in de Schelde. De rivier heeft een uniek ecosysteem, maar zit nog volop in het herstel.

Hoe een fusie de gemeente op zijn kop zet: "Dit is een Anschluss"Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. "Dit is een Anschluss.