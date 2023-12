Bloquer les aéroports de Liège et d’Anvers pour dénoncer la pollution des avions : une erreur de cible

Bloquer les aéroports de Liège et d’Anvers comme l’ont fait les activistes de Code Rouge pour dénoncer la pollution des avions? C’est se tromper de cible, estiment Corentin de Salle, directeur scientifique du Centre Jean Gol et Jolan Vereecke, avocat et conseiller spécial du président du MR.se sont introduites dans des zones privées des aéroports de Liège et d’Anvers, les ont occupées, interrompant ainsi une partie de leurs activités et se sont rendues coupables de dégradations diverses.

: « Le secteur de l’aviation est désastreux pour le climat et la biodiversité. (…). Tout cela alors que 80 % de la population mondiale n’a jamais pris l’avion et que seulement 1 % est responsable de la moitié des émissions de l’aviation. Il est grand temps de mettre l’industrie de l’aviation au pas et d’opérer un virage à 180 degrés, en donnant la priorité aux personnes et à la planète ».il est mensonger d’affirmer que le secteur de l’aviation serait « désastreux pour le climat et la biodiversité





