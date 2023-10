Bloquée en Turquie depuis un mois et demi pour « trafic archéologique », Kim peut enfin rentrer en Belgique…

Kim, une Belge de 28 ans qui était bloquée en Turquie depuis un mois et demi après avoir voulu reprendre quelques pierres dans sa valise, va pouvoir rentrer chez elle. Une bonne nouvelle pour la jeune femme, accusée de trafic archéologique après avoir simplement voulu reprendre des pierres pour les mettre dans son aquarium.Et bien qu’elle ait le droit de rentrer chez elle en Belgique, Kim risque une peine de prison de six mois à cinq ans.

Une première audience a eu lieu aujourd’hui, indiquent nos confrères de HLN. Une seconde audience est prévue le 17 novembre.C’est lors de l’audience que le juge a décidé d’autoriser Kim à rentrer chez elle, notamment car elle travaille dans le secteur de la santé.Toute cette mésaventure représente un gros coup dur financier pour la Belge. « Tous mes jours de vacances sont désormais épuisés, je suis en congé sans solde.

