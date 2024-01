Blocage politique pour reconduire le gouverneur de la Banque Nationale de Belgique

La vie est tout sauf un long fleuve tranquille… C’est sûrement ce que doit se dire le Premier ministre Alexander De Croo à la tête du pays depuis l’instauration du gouvernement fédéral le premier octobre 2020. Les dissensions internes au sein de la Vivaldi sont souvent étalées au grand jour. Et les bons vœux de 2024 risquent bien de ne pas suffire à totalement restaurer l’ambiance entre les partenaires.

Dernier exemple en date : le blocage politique pour reconduire formellement Pierre Wunsch, gouverneur sortant de la Banque Nationale de Belgique, à son poste. Ce qui place dès lors la BNB dans une position délicate vu que le mandat de son patron s’est arrêté le 31 décembre 2023. Si une 'solution' juridique temporaire a entretemps été trouvée, le problème reste malgré tout entier. Un blocage qui étonne car la compétence de l’homme (étiqueté MR) semble faire consensus au sein de l’attelage gouvernementa





