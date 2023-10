Blocage du bureau de l'Onem de La Louvière par les travailleurs lundi matin

'Nous avons le sentiment que l'Onem est en perpétuelle restructuration et nous le déplorons', a indiqué Calogero Morina (CGSP). 'Nous sentons que la CGSP est exclue des négociations en cours et il existe un climat de méfiance envers la direction de l'Onem quant à l'avenir des services de l'Onem', a-t-il souligné. La CGSP évoque une future restructuration des services qui affecterait l'emploi.

400 travailleurs à l'Onem, alors que les besoins sont de plus en plus élevés. On parle de plus en plus de numérisation, de délocalisations et nous y voyons une perte de proximité avec les allocataires sociaux'. Les revendications des travailleurs portent, notamment, sur la conservation de l'outil, ainsi que sur des négociations claires. 'Il faut rassurer le personnel', a encore souligné le représentant de la CGSP.

