Blinken en Asie après une tournée au Proche-Orient

M. Blinken doit se rendre en Israël vendredi puis ce weekend en Jordanie alors que le conflit entre Israël et le Hamas fait rage. Il entamera ensuite une tournée en Asie au cours de laquelle il entend raffermir les soutiens à l'Ukraine face à la Russie et avancer les intérêts des Etats-Unis dans l'Asie-Pacifique face à la Chine, selon un communiqué.

A Séoul mercredi et jeudi, il sera essentiellement question du défi posé par la Corée du Nord qui est dotée de l'arme atomique et de ses liens croissants avec la Russie, selon le communiqué. Il s'agira de son premier déplacement en Corée du Sud depuis 2021. Séoul et Washington renforcent leur coopération en matière de défense contre les menaces balistiques et nucléaires croissantes de la Corée du Nord.

Conflit israélo-palestinien : les Etats-Unis envoient 300 soldats supplémentaires au Moyen-OrientLes États-Unis vont envoyer 300 soldats supplémentaires au Moyen-Orient alors que le conflit israélo-palestinien dans la bande de Gaza continue de s’intensifier, a annoncé mardi à Washington le porte-parole du Pentagone, Pat Ryder. Lire la suite ⮕

Un oligarque russe, proche de Poutine, mis en examen en FranceL'oligarque russe Alexeï Kouzmitchev, proche de Vladimir Poutine, a été mis en examen mercredi à Paris notamment pour... Lire la suite ⮕

Le chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël vendrediLe chef de la diplomatie américaine Antony Blinken va se rendre en Israël vendredi dans le cadre d’une nouvelle tournée au Proche-Orient alors que la guerre entre Israël et le Hamas est entrée dans son 25è jour, a annoncé mardi soir son porte-parole. Lire la suite ⮕

Un étudiant arrêté à New York pour des menaces visant des camarades juifsUn étudiant de l’Etat de New York doit être présenté mercredi à la justice pour des menaces de meurtre en ligne à l’encontre de ses camarades juifs, dans un contexte de crainte de montée des crimes antisémites et racistes avec la guerre au Proche-Orient. Lire la suite ⮕