Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van drone: “Ik ben dolgelukkig”

Blinde hond raakt vermist maar wordt herenigd met baasje met behulp van droneBruine labrador Molly raakte vorige week vermist. De 11-jarige hond was blind en haar baasjes vreesden voor haar leven. Ze zochten voor drie dagen lang, maar konden haar niet vinden. Ten einde raad besloten ze een dronepiloot in te schakelen en als bij wonder kon die haar vrijwel meteen lokaliseren. “Ik was dolgelukkig toen we haar vonden. Lire la suite ⮕

Davy Roef verloor deze week zijn grootvader en eerde hem met twee gestopte strafschoppen: “Ik denk dat ik er eMakkelijk was zijn seizoen niet, makkelijk was zijn aanloop naar de topper naar Standard evenmin. Maar Davy Roef verrees nog maar eens en hielp AA Gent met cruciale strafschopreddingen aan de eerste competitiezege in vijf wedstrijden (3-1). En dat gunde iedereen hem. Lire la suite ⮕

Zij ruilden de privé in voor het onderwijs: “Als ik zie wat ik nu verdien...”Op 1 september maakten duizenden Vlamingen de oversteek van de privé naar het onderwijs. Twee maanden na de eerste schooldag maken drie van hen de balans op. “In mijn vorige job voelde ik me veel meer een nummer, nu maak ik écht een verschil.” Lire la suite ⮕

Bart Somers wil geen ministerpost meer na 2024: “Ik maak plaats voor nieuwe mensen”Open VLD-kopstuk Bart Somers ambieert geen ministerpost meer na de verkiezingen van volgend jaar. Dat heeft hij aangegeven bij VTM Nieuws. “De jongeren uit de partij hebben gevraagd aan mensen van mijn generatie om een stap achteruit te zetten en plaats te maken voor nieuwe mensen. Ik doe exact dat. Lire la suite ⮕

‘Ik leg mezelf veel druk op om een perfecte moeder te zijn’Parisa Nobakht (38) groeide op in de Iraanse hoofdstad Teheran, waar ze een passie ontwikkelde voor lekker eten. Nu probeert ze de tijdsintensieve Perzische keuken te vertalen naar het drukke leven in België. ‘Koken gaat niet om je uitsloven, maar om genieten. Lire la suite ⮕

Zware trainingsweek kost Witse Meeussen meerdere plaatsen: “Ik reken op de supercompensatieEen vijftiende plaats zaterdag in Ruddervoorde, een achttiende zondag in Maasmechelen. Voor Witse Meeussen verliep het crossweekend niet super: “Logisch, ik heb een zware trainingsweek achter de rug.” Lire la suite ⮕