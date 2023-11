“Blijf binnen en maak voorwerpen vast”: dit mogen we vandaag verwachten van storm Ciarán

Matthew Perry sprak vlak voor zijn dood af met model Athenna Crosby: “Inderdaad, ik was een van de laatste mensen die met hem sprak”

Sensatie in Duitsland: Bayern München ligt uit beker na tegengoal in 96ste minuut en nederlaag tegen degradatiekandidaat uit derde klasseTopdokter Ilse Degreef geeft tips om gezond te blijven: “Snoei nooit met twee.

“Blijf binnen en maak voorwerpen vast”: dit mogen we vandaag verwachten van storm CiaránVraag is niet of er stormschade komt, maar wel hoe groot die zal zijn. Storm Ciarán belooft met hevige rukwinden lelijk huis te houden in onze contreien. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoDoor het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. “Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit”, aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA). Lire la suite ⮕

LIVE. Storm Ciarán trekt over ons landStorm Ciarán zal donderdag in alle vroegte ons land bereiken. Voor West-Vlaanderen zal daarom code oranje van kracht zijn. De rest van ons land krijgt code geel. Het KMI waarschuwt voor schade en raadt aan voorzichtig te zijn. Volg hier alles live. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandStorm Ciarán is woensdagavond aan land gegaan aan de Franse kust bij Bretagne en de Zuid-Engelse kust bij Plymouth en Southampton. Er zijn rukwinden tot 150 km/uur gemeten. Lire la suite ⮕

Biden vraagt om ‘pauze’ in oorlog Gaza - Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕