“Blijf binnen en maak voorwerpen vast”: dit mogen we vandaag verwachten van storm Ciarán

In het Noord-Ierse Newry moesten de bewoners dinsdag al heupdiep door het water waden om van A naar B te gaan. Of de hevige regenval daar een voorbode is van wat storm Ciarán vandaag brengen zal in het Noordzeegebied valt nog af te wachten, maar feit is dat we ook in Vlaanderen stevig stormweer mogen verwachten.

De herfststorm is ontstaan boven de Atlantische oceaan en is in de nacht van woensdag op donderdag aan wal gegaan in het noordwesten van Frankrijk. Liefst zeventien departementen kregen er code oranje en drie andere code rood voor wind. De Franse weerdienst waarschuwde voor golven tot 10 meter hoog die de kustlijn onder water kunnen zetten, hevige regenval en rukwinden tot wel 170 kilometer per uur.

De kern van de storm ligt boven die Franse westkust en het zuiden van Engeland, maar ook in Vlaanderen zetten we ons best schrap. De rukwinden kunnen in onze contreien snelheden van 110 kilometer per uur halen, althans in het westen van het land. In het centrum liggen die tussen de 80 en 100 kilometer per uur en in het oosten tussen 70 en 90 kilometer per uur. Het KMI kondigde voor donderdag code oranje aan voor het westen van het land tussen 6 en 20 uur. headtopics.com

Het is dus zaak om vandaag je verplaatsingen goed te plannen. “Het is aan te raden om zeer voorzichtig te zijn en onze updates te volgen”, zegt het KMI. Wie storm- en waterschade heeft, kan terecht op de hulplijn 1722.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Storm Ciarán nadert: wat kunt u hier verwachten?Donderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Het treinverkeer tussen Brugge en de kust wordt stilgelegd. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán speelt ook Sinterklaas parten: kindervriend ruilt schip en koets voor autoDoor het aangekondigde stormweer ziet Sinterklaas zich genoodzaakt om zijn traditionele vroege aankomst in Wijnegem op donderdag 2 november aan te passen. “Ook voor Sinterklaas is veiligheid namelijk een topprioriteit”, aldus schepen van Feestelijkheden Juul Liekens (N-VA). Lire la suite ⮕

LIVE. Storm Ciarán trekt over ons landStorm Ciarán zal donderdag in alle vroegte ons land bereiken. Voor West-Vlaanderen zal daarom code oranje van kracht zijn. De rest van ons land krijgt code geel. Het KMI waarschuwt voor schade en raadt aan voorzichtig te zijn. Volg hier alles live. Lire la suite ⮕

Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandStorm Ciarán is woensdagavond aan land gegaan aan de Franse kust bij Bretagne en de Zuid-Engelse kust bij Plymouth en Southampton. Er zijn rukwinden tot 150 km/uur gemeten. Lire la suite ⮕

Biden vraagt om ‘pauze’ in oorlog Gaza - Storm Ciarán raast over Frankrijk en EngelandMet dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

Frankrijk en Spanje kondigen code rood af voor storm Ciarán: dit kunnen we bij ons verwachtenDonderdag in alle vroegte zal storm Ciarán ons land bereiken. Frankrijk en Spanje kondigden al een code rood af, in ons land zal in West-Vlaanderen een code oranje van kracht zijn. Wat mogen we precies verwachten? Lire la suite ⮕