Blaton : carabouyas et pain d'épices au menu de la Toussaint

Des rues barrées à la circulation, des échoppes et des attractions dans toutes les rues du village : Blaton accueille beaucoup de monde, le 1er novembre. Certains sont allés à l’église ce matin, une église dédiée à tous les saints : unique en Wallonie. D’autres ont profité de l’ambiance de la 'kermesse aux feuilles mortes'.

Le savoir-faire s’est transmis dans la famille, et Vincent s’installe chaque 1er novembre dans le centre de Blaton, pour écouler ses sachets de bonbons. La promesse du marchand de carabouyas : 'jamais malade, jamais mourir !'. Juste à côté, même succès pour une autre douceur : le pain d’épices. Daniel et son épouse ont peine à suivre les commandes des clients. 'Je viens le matin, sinon il n’y en aura plus !', nous confie Michel.

