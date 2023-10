Bite Back protesteert tegen multinational achter Boudewijn Seapark

De Spaanse groep Aspro Parks is eigenaar van in totaal 68 amusementsparken, waarvan zes dolfinaria. “In totaal gaat het over tientallen slimme, stressgevoelige dieren die in omstandigheden moeten gedijen die mijlenver staan van hun natuurlijke omgeving, en dat voor commerciële doeleinden”, aldus Anthe Lainé van Bite Back.

De afgelopen jaren protesteerde Bite Back al meermaals rechtstreeks tegen het dolfinarium van het Boudewijn Seapark. Zondag werd echter een internationale actie op poten gezet. Zo stonden er in Nederland ook activisten aan de ingang van Dolfinarium Harderwijk en van het attractiepark Neeltje Jans. In Spanje, waar Aspro onder andere op Mallorca en op Tenerife dolfinaria heeft, werd de multinational dan weer via een online actie geviseerd.

Het uiteindelijk doel van de dierenrechtenorganisatie blijft immers om alle dolfinaria te sluiten. “Aspro bewijst met het uitbaten van tientallen pretparken dat entertainment ook mogelijk is zonder dierenleed. Wij willen het bedrijf wijzen op haar verantwoordelijkheid aangaande dierenwelzijn. Een wild dier heeft niets te maken met entertainment en zou er allesbehalve onder mogen lijden.” headtopics.com

