Bilan mitigé des croisières sur la Meuse à Visé cet été

Comme chaque année, la Ville de Visé et son Office du Tourisme ont organisé des croisières en bateau sur la Meuse durant l’été. Tous les mercredi et dimanche des mois de juillet et août, le bateau «Prince Albert» transportait le public au départ de l’île Robinson à Visé pour une croisière de 50 minutes.«Nous voulons garder le lien avec la Meuse qui est un atout touristique important..

Nous souhaitons collaborer avec la Fédération provinciale du Tourisme», insiste Ernur Colak, l’échevin visétois du Tourisme. «L’année 2023 a été moins bonne que 2022, en raison principalement d’un été pourri du côté de la météo dès la mi-juillet. Nous avons aussi manqué de visibilité pour le public suite à notre absence sur la place Reine Astrid à Visé qui est en totale réfection.

