Bij Vooruit sluiten ze de rangen: “Hoe erg ook, slachtoffer zijn van grensoverschrijdend gedrag betekent niet

levenslange werkgarantie”Voormalige voorzitter Spaanse voetbalbond Luis Rubiales na kusincident voor drie jaar geschorstWerkzoekenden kunnen op 7 november terecht op de regionale jobbeurs in GC De Melkerij in Zemst.

…Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Hoe Antwerp ondanks slechte resultaten de kalmte kan bewaren: “Er heerst geen crisissfeer, verre van”0 op 9 in de Champions League en met 17 op 36 ook gebuisd in de competitie, maar van een crisissfeer is (nog) geen sprake bij Antwerp. Terwijl de supporters “Kampioenen, olé olé” blijven zingen, doen de trainer en de aanvoerder alles om de rust in de tent te bewaren. Lire la suite ⮕

Wereld Beroerte Dag: snel reageren kan het verschil makenHoe herken je de symptomen, hoe kan je het vermoeden van een beroerte bevestigd krijgen en hoe moet je reageren? Lire la suite ⮕

Beerschot laat leidersplaats liggen tegen Dender, maar kijkt ook hoopvol vooruit: “Waarom zouden wij het ClubRyan Sanusi (31) speelde zondag zijn honderdste match voor Beerschot. De aanvoerder baalde na de 0-1 nederlaag tegen Dender, maar dat gevoel maakte snel plaats voor trots en optimisme. “Ik denk nog lang niet aan stoppen. Op naar de tweehonderd.” Lire la suite ⮕

Vooruit kocht slachtoffer MeToo-schandaal af - Russische luchthaven bestormd na landing vliegtuig uit Israël,Met dit overzicht bent u snel mee met de belangrijkste gebeurtenissen van vandaag. Lire la suite ⮕

Vooruit verse « plusieurs milliers d’euros d’indemnités » à une ex-collaboratrice pour éviter un procèsLe parti Vooruit a versé des milliers d’euros à une employée licenciée pour la dissuader de saisir la justice ou de parler à la presse à propos d’une affaire de comportement transgressif, rapporte lundi Het Nieuwsblad. Lire la suite ⮕