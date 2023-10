Bierexperts keuren 1.800 bieren tijdens Brussels Beer Challenge: “We hebben al enkele mindere bieren voorgesch

Collega’s en vrienden “met verstomming geslagen” na moord op advocate Claudia (58): “Ze vocht als een leeuwin voor haar cliënten”1.000 betogers in Antwerpen en 500 in Mechelen uit solidariteit met Palestina: “Wie zijn wij om te oordelen over de daden van Hamas?”Man die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Linda Mertens na haar ‘return’ met Regi op podium van uitzinnig Sportpaleis: “De mensen zijn zo lief, dat heeft mij zo hard geraakt”

Wim Van Huffelen, de ambtenaar van 800 miljoen euro, gaat met pensioenWim Van Huffelen is vanaf 1 november officieel met pensioen. Hij kijkt dan terug op een ambtenarenloopbaan van 39 jaar in de gemeente Stabroek, waarvan 35 jaar als gemeentelijk ontvanger, wat nu directeur financiën heet. In al die jaren passeerde bij hem meer dan driekwart miljard euro werkingsgeld voor de poldergemeente. Lire la suite ⮕

Desiron et le Brussels sur une spirale positive: «Une sorte de force tranquille»Une première place au classement, une qualification en Coupe de Belgique: tout va plutôt bien pour le Brussels à l’heure d’accueillir Mons ce dimanche à Neder-over-Heembeek (15h). Notamment grâce à Yannick Desiron, en grande forme dernièrement. Lire la suite ⮕

Challenge La Meuse : voici nos 120 photos du Mémorial Stéphane DmyterkoLe Challenge La Meuse faisait escale à Herve ce samedi pour la 3e du Mémorial Stéphane Dmyterko. Retrouvez ici toutes nos photos de la course. Lire la suite ⮕

Le Bouraza Bruxelles et le RWDM toujours au coude à coude en D2A: «Mais on doit faire mieuxLa course à deux continue en Division 2A suite aux victoires conjointes du RWDM Futsal et du Bouraza Brussels. Lire la suite ⮕

Les héritiers du Palais Stoclet à Woluwe-Saint-Pierre critiques de l’ouvrir au publicEn réaction à la volonté d’Ans Persoons (Vooruit.brussels), secrétaire d’État au Patrimoine, d’ouvrir le palais Stoclet au public, l’entreprise familiale des héritiers se sont montrés critiques. Lire la suite ⮕

Brusselse procureur moet Franstalig zijnHet kernkabinet heeft een akkoord gevonden over de taalrol van de toekomstige procureur des Konings van Brussel, een functie die al meer dan negen jaar vacant staat. De verplichting dat het Brussels parket wordt geleid door een Franstalige blijft behouden. Lire la suite ⮕