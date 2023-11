Biden promet une stratégie nationale contre l'islamophobie

'Il n'y a pas de place en Amérique pour la haine, contre personne. Point final', a commenté dans un communiqué la porte-parole de la Maison Blanche, Karine Jean-Pierre. 'Depuis trop longtemps, les musulmans en Amérique, et ceux qui sont perçus comme musulmans, les Arabes et les Sikhs notamment, ont souffert d'un nombre disproportionné d'attaques haineuses et d'autres discriminations', a-t-elle déploré.

Karine Jean-Pierre rappelle en particulier le récent meurtre 'barbare' d'un enfant palestino-américain de six ans près de Chicago, un crime raciste selon la justice. Le gouvernement américain a déjà lancé un grand plan contre l'antisémitisme. La promesse de développer aussi une stratégie contre l'islamophobie n'est pas nouvelle, mais l'annonce de mercredi intervient dans un contexte très particulier.

