Biden pleit voor een “pauze” in de oorlog tussen Israël en Hamas

“Ik denk dat we een pauze nodig hebben”, aldus Biden tijdens een campagnereceptie in de staat Minnesota. De Amerikaanse president zei een en ander nadat hij was onderbroken door een demonstrant die opriep tot een staakt-het-vuren in Gaza.

Gevraagd naar een toelichting zei Biden dat een pauze betekent dat je tijd krijgt om de gevangenen uit Gaza te halen. De Amerikaanse minister van Buitenlandse Zaken Antony Blinken verklaarde vorige week al dat “humanitaire pauzes moeten worden overwogen”, zodat essentiële hulp als voedsel, water en medicijnen Gaza kan binnenstromen.Biden had het woensdag echter nadrukkelijk over een pauze om te kunnen onderhandelen over de 243 gijzelaars die sinds 7 oktober in handen zijn van Palestijnse militanten.

