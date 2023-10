Beveren en Kruibeke verwelkomen nieuwe fusiepartner Zwijndrecht met open armen: “Er zijn wonden geslagen, nu m

Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke …

Vanaf dit weekend kan je gebruikmaken van het nieuwe knooppunt Sint-Anna op Linkeroever. Het verkeer tussen de E34 en de Antwerpse Ring rijdt er vanaf morgen op de definitieve wegen, de tijdelijke …Burgemeester van Zwijndrecht André Van de Vyver is “diep teleurgesteld en zeer boos” na de uitslag van de gemeenteraad donderdagavond. Daar werd beslist dat de gemeente kan fuseren met Beveren en …

De uitslag van de stemming voor de fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke blijft beroeren. Twee van de drie Vlaams Belangers die in het de gemeenteraad zetelen, zijn hun partijlidkaart kwijt … De gemeenteraad van Zwijndrecht heeft beslist dat de gemeente vanaf 2025 zal fuseren met Beveren en Kruibeke. Onder luid gejoel vertelden de raadsleden waarom ze de fusie hebben doorgedreven.Zwijndrecht kan in 2025 fuseren met buurgemeentes Beveren en Kruibeke. De gemeenteraad heeft donderdagavond een principebeslissing goedgekeurd om de fusiegesprekken op te starten. headtopics.com

Het gemeentepersoneel van Zwijndrecht legde donderdagmiddag het werk neer. Dat deed het als symbolische actie tegen de fusieplannen van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke. Het personeel vreest … Barbara Deheyder (50) uit Rupelmonde kreeg vorige week het nieuws dat geen enkele ouder wil horen. Haar enige zoon Cobi (25) kwam om het leven bij een tragisch verkeersongeval in Burcht. De …Antwerpse studenten vallen in de prijzen bij uitreiking Ecodesign AwardGeen marktdag op 1 november

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”oeten we het vertrouwen herstellen”Antwerpse club door Voetbal Vlaanderen geschrapt en speler levenslang geschorst nadat scheidsrechter rake klappen kreeg headtopics.com

Lire la suite:

gva »

Zwijndrecht voegt zich bij fusiegemeente met Beveren en KruibekeDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond beslist dat de gemeente zich vanaf 2025 bij de nieuwe fusiegemeente met Beveren en Kruibeke zal voegen. Lire la suite ⮕

Is provincie Antwerpen binnenkort gemeente armer door fusieplannen van Zwijndrecht? “Dat was eerder al een hisDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft donderdagavond met een wisselmeerderheid dan toch de fusie met Beveren en Kruibeke goedgekeurd. Daardoor voegt Zwijndrecht zich bij twee Oost-Vlaamse gemeentes, wat zou kunnen betekenen dat Zwijndrecht binnenkort dus geen Antwerpse gemeente meer is. Lire la suite ⮕

DISCUSSIE. Wat vind jij van de fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke?Zwijndrecht kan in 2025 fuseren met buurgemeentes Beveren en Kruibeke. De gemeenteraad heeft donderdagavond een principebeslissing goedgekeurd om de fusiegesprekken op te starten. Een wisselmeerderheid maakte die beslissing mogelijk. Lire la suite ⮕

Verdeeld Zwijndrecht geeft groen licht voor fusieDe gemeenteraad van Zwijndrecht heeft de fusie met Beveren en Kruibeke goedgekeurd. Maar het stof is daarmee nog niet gaan liggen. Lire la suite ⮕

DE INSIDER. Moesten ze luisteren naar het volk? Of naar de partij? Waarom Vlaams Belang twee rebelse leden opzIn Zwijndrecht heeft de gemeenteraad gestemd over de fusie met Beveren en Kruibeke. Dat de fusie goedgekeurd wordt, ondanks de volksraadpleging van een maand geleden, zorgt voor enorme commotie. Enerzijds bij de inwoners van Zwijndrecht. Anderzijds bij het Vlaams Belang. Lire la suite ⮕

Fusie zet Zwijndrecht op zijn kop: ‘Dit is een Anschluss’Volkswoede, gemeenteraadsleden die uit hun partij worden gegooid, staking van het gemeentepersoneel en een bestuur dat op apegapen ligt. De nakende fusie van Zwijndrecht met Beveren en Kruibeke zorgt in de Antwerpse gemeente voor enorm veel commotie. ‘Dit is een Anschluss. Lire la suite ⮕