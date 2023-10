Bevel wint spektakelwedstrijd van Vosselaar

Jeroen Julien opende na slechts vijf minuten de score voor de thuisploeg. Bevel maakte vroeg in de wedstrijd gelijk toen Stef Vervoort scoorde in de 10de minuut. Vervoort nam de leiding toen hij nog een keer scoorde na meer dan een half uur. In de 53ste minuut moest Vosselaar verder met een man minder toen Jarne Van De Kerkhof van het veld werd gestuurd met een rode kaart. Glenn Matthysen voerde de voorsprong op in de 74ste minuut.

In de volgende wedstrijd gaat Vosselaar op zaterdag 4 november om 19.30 uur op bezoek bij Ternesse. Bevel neemt het zondag 5 november om 14.30 uur thuis op tegen Hoboken. In elke reeks werd er dit weekend gevoetbald. Van de Jupiler Pro League tot en met 4de provinciale, het was een weekend vol wedstrijden en doelpunten. Hieronder vind je een overzicht van de …De vrouwen van Volley Noorderkempen hebben zich vrijdagavond niet laten verrassen door Michelbeke in de achtste finales van de Beker van België.

Wekelijks staat het bol van de actie in onze provincie, van eerste nationale tot vierde provinciale. In VOETBAL KORT ANTWERPEN verzamelen we alle korte voetbalberichten uit de hele provincie. … Gemeentehal staat open voor opbouw carnavalswagens: “Sommige groepen vreesden voor voortbestaan stoet” headtopics.com

Elf busreizigers hebben verdovende middelen op zakOp de Antwerpsesteenweg in Vosselaar hield een team van lokale politie Regio Turnhout, federale politie, controleurs van De Lijn en mensen van de Dienst Vreemdelingenzaken zaterdag gerichte controleacties op de inzittenden op passerende lijnbussen. Lire la suite ⮕

Van Gool scoort vier keer voor Oppuurs dat wint van WillebroekseWillem Van Gool sloeg 4 keer toe toen Oppuurs Willebroekse versloeg met 6-2 in de thuiswedstrijd. Lennart Jenart en Rik Verbiest scoorden de andere doelpunten voor de thuisploeg, terwijl Willebroekse's doelpunten gemaakt werden door Demir Zejnelagic. Lire la suite ⮕

Vorselaar wint van LentezonVorselaar ging zaterdag met de winst aan de haal in de thuiswedstrijd tegen Lentezon. De wedstrijd eindigde op 3-2. Lire la suite ⮕

Kontich wint uit van Ternesse, mede dankzij twee treffers WeutsKontich versloeg zaterdag Ternesse in een uitwedstrijd. Het duel eindigde op 0-4. Lire la suite ⮕

Ondanks achterstand bij rust wint Sint-Job B van Zandvliet BZandvliet B begon met een voorsprong van 2-1 aan de tweede helft, maar Sint-Job B kwam sterk terug en won met 2-3. Beide teams moesten de wedstrijd uitspelen met 10 spelers na rode kaarten. Lire la suite ⮕

Topfavoriete Fem van Empel wint voor tweede jaar op rij Wereldbekermanche in Maasmechelen na autoritaire soloFem van Empel (Jumbo-Visma) heeft met sprekend gemak de tweede Wereldbekermanche van het seizoen gewonnen. De voormalige mijnsite Terhills in Maasmechelen was het decor voor een indrukwekkende solo van de Nederlandse, die al in ronde twee haar concurrentie het nakijken gaf. Lire la suite ⮕