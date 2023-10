Bestuurster van step lichtgewond na aanrijding met bestelwagen

Het kwam er afgelopen weekend tot een aanrijding tussen de bestelwagen en een step. De bestuurster van de step, een 24-jarige vrouw, liep bij het ongeval lichte verwondingen op.

Vanaf december kan je op zaterdagen en koopzondagen voor twee euro met de bus naar MechelenShoppers uit de ruimere omgeving kunnen vanaf 1 december op zaterdagen en koopzondagen voor twee euro met de bus naar Mechelen reizen. Voor de invoering van dat shoppingbiljet heeft de stad een overeenkomst afgesloten met De Lijn. Lire la suite ⮕

De mooiste boom van Mechelen staat in Leest: “Lindeboom aan Sint-Annakapel intrigeert”Uit twintig inzendingen is de zomerlinde aan de Sint-Annakapel in Leest verkozen tot de mooiste boom van Mechelen. De tweede plaats gaat naar de rode beuk in de Kruidtuin. Op drie staan de drie beuken aan de Zennegatvaart. Lire la suite ⮕

Bij steekpartij in centrum van Mechelen valt zwaargewondeBij een steekpartij in een appartementsgebouw in het centrum van Mechelen is zaterdagochtend een zwaargewonde gevallen. De politie heeft twee personen opgepakt. Lire la suite ⮕

Cercle verslaat KV Mechelen en wordt tweedeNa 12 matchen blijft Cercle Brugge netjes bovenaan het klassement meedraaien. Vanmiddag gingen de Bruggelingen winnen bij KV Mechelen. Lire la suite ⮕

Ongeslagen reeks van Belisia Bilzen tot een einde gebracht na 4-1 tegen Jong KV MechelenJong KV Mechelen ontving Belisia Bilzen op zaterdag en na negen opeenvolgende ongeslagen wedstrijden werd Belisia Bilzen toch verslagen. De wedstrijd eindigde op 4-1. Lire la suite ⮕

Ervaren pleegouders verbouwen in hartje Mechelen historisch pand tot cohousing: “Minstens helft bewoners komtPeter Schaltin (58) en zijn echtgenote Els Van Achter (57) uit Schiplaken (Boortmeerbeek) waren gedurende 25 jaar pleegouders. Nu ze daarmee gestopt zijn, laten ze kwetsbare jongeren niet los. Lire la suite ⮕