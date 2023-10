Bestuurder ongedeerd na ongeval in Minderhout waarbij auto verticaal op vangrail komt te staan

Het zware verkeersongeval gebeurde zondagmorgen om 08.15 uur op de E19-snelweg ter hoogte van Minderhout. Een auto die in de richting van Nederland reed, ging er ter hoogte van het ecoduct van de weg en botste tegen de vangrail.

De klap was zo hevig dat de auto verticaal op de vangrail kwam te staan. De bestuurder, die als enige inzittende in de auto zat, raakte zelf uit het voertuig en bleef ongedeerd. Hij is wel voor controle overgebracht naar het ziekenhuis.Films & Series

Witting scoort twee keer voor Nieuwmoer in wedstrijd tegen MinderhoutNieuwmoer boekte zaterdag een 3-1 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Minderhout. Lire la suite ⮕

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Lire la suite ⮕

Auto brandt uit op Zuiderring na storingOp de Zuiderring in Mol heeft een auto zondagnamiddag vuur gevat. Het voertuig is volledig uitgebrand. De bestuurder kon zich tijdig in veiligheid brengen en is ongedeerd. Lire la suite ⮕

Witting scoort twee keer voor Nieuwmoer in wedstrijd tegen MinderhoutNieuwmoer boekte zaterdag een 3-1 overwinning in de thuiswedstrijd tegen Minderhout. Lire la suite ⮕

Auto breekt in tweeën na doodsmak tegen verlichtingspaal, bestuurder overleeft het als bij wonderBij een spectaculair ongeval ter hoogte van de Vierarmentunnel in Kraainem is in de nacht van zaterdag op zondag een voertuig in twee gebroken na een botsing tegen een verlichtingspaal. De bestuurder raakte gewond maar is niet in levensgevaar. Lire la suite ⮕

Auto brandt uit op Zuiderring na storingOp de Zuiderring in Mol heeft een auto zondagnamiddag vuur gevat. Het voertuig is volledig uitgebrand. De bestuurder kon zich tijdig in veiligheid brengen en is ongedeerd. Lire la suite ⮕