Beste coëfficiëntenoogst van het seizoen: slechts drie toplanden doen beter dan België in Europese midweek

ALS-patiënte Kirsten (54) kan buiten het ziekenhuis nergens terecht, maar weigert op te geven: “Ik heb wettelijk recht op leven”

Rode Kruis ontslaat medewerkster asielcentrum Berlaar na kritische column: “Ik voel in elke vezel van mijn lijf dat we elke dag falen” Spontane staking bij De Lijn na nieuws over 280 jobs die moeten verhuizen: vandaag ernstige hinder verwacht in hele provincie AntwerpenWalter Damen beenhard voor De Croo over aanstelling nieuwe minister: “Waarover ben je dan nog niet eerlijk?”

Peter Boeckx filmde voor ‘The sky is the limit’ een gezin dat beweerde miljonair te zijn, maar “er klopte iets niet”

Beruchte Franse drugsbaas opgepakt in BelgiëKamel N., een van de machtigste drugsbazen uit Marseille, is dinsdag in ons land gearresteerd. Dat meldt de Franse zender TF1 Info. De man moet nog een twaalfjarige gevangenisstraf uitzitten en dus stonden er twee Europese aanhoudingsbevelen tegen hem uit. Lire la suite ⮕

Nieuwe generatie Chinese elektrische auto’s scoort even goed op crashtests als Europese topmerkenDe tijd dat er gelachen werd met Chinese auto’s – “Made in China” – is voorbij. Uit de Euro NCAP-crashtests blijkt dat de bekendste merken en modellen uit het Aziatische land zelfs even betrouwbaar en veilig zijn als Europese wagens. Lire la suite ⮕

Europese Centrale Bank laat de rente, na reeks rentestijgingen, ongewijzigdDe Europese Centrale Bank (ECB) houdt de rentetarieven ongewijzigd. Dat hebben de centrale bankiers van de eurozone donderdag in Frankfurt beslist. Lire la suite ⮕

Elektrificatie verzekert toekomst autoassemblage in BelgiëVolvo Gent krijgt met de EX30 een nieuwe model toegewezen waar veel van wordt verwacht. België was een voorloper in de overschakeling naar het bouwen van elektrische auto’s. Die ervaring brengt nu op. Lire la suite ⮕

Bel20 kneusje van Europese beurzenDe Bel20 presteert sinds het begin van dit jaar ondermaats tegenover de rest van Europa. Te rentegevoelig, geen technologie en zwaargewichten die het laten afweten, vormen de oorzaak. Lire la suite ⮕

Europese leiders vragen om humanitaire pauzes in geweld in GazaDe Europese Unie vraagt alle betrokken partijen in de oorlog tussen Israël en de extremistische Palestijnse organisatie Hamas om de dramatische humanitaire situatie in de Gazastrook dringend aan te pakken. Lire la suite ⮕