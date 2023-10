Berendrecht wint thuis van Aartselaar, mede dankzij twee treffers Arbi

De thuisploeg opende de score na 24 minuten na een doelpunt van Ouassim Arbi. Tobias Lenders bouwde de voorsprong uit naar 2-0 na een half uur. Thomas Van Soom passeerde vijf minuten later de doelman en verkleinde de achterstand tot 2-1 voor Aartselaar. Met nog bijna een half uur te gaan scoorde Arbi en voerde de voorsprong op.

De volgende speeldag speelt Berendrecht op zaterdag 4 november om 19.30 uur in een uitwedstrijd tegen Gooreind. Aartselaar ontvangt zondag 5 november om 14.30 uur Wuustwezel.Bekijk hier de volledige kalender en het klassement.Winterdorp komt terug naar Solftplaats met ijspiste, kerstmarkt en feesttent

