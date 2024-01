Benoît Paire vise un retour rapide dans le top 100

Sixième tête de série au BW Open, Benoît Paire sera l’une des attractions de la semaine à Louvain-la-Neuve. L’occasion pour Thibaut Rinchon de s’entretenir avec le Français, qui entrera en lice mercredi. 'Je me sens bien même si le début de saison n’a pas été à la hauteur de mes espérances, j’ai une gêne à mon pied depuis décembre. Mais je suis bien dans la tête, j’ai fait une bonne année 2023, même si je n’ai pas pu rentrer dans le top 100, j’ai fini près de la 115e place.

Il faut désormais entrer dans le top 100 pour rejouer les gros tournois et reprendre beaucoup de plaisir'. A 34 ans, Paire vise donc un retour rapide parmi les cent premiers. 'On rentre directement dans le tableau final des Grands Chelems et ça fait une grosse différence. Les ambiances de ces tournois me manquent, c’est pour ça que je joue au tennis : pour reprendre du plaisir sur le court, rejouer contre les grands joueurs et pour partager avec le public





