Benjamin Verdonck speelt met de magie van figurentheater: ‘Je gaat ermee naar de kern van de zaak’

Gisteren om 14:20Gisteren om 14:20Gisteren om 14:57Doorstaan sociale media de Gaza-test?Stefanos Tsitsipas, de Griekse tennisheld die van Antwerpen zijn thuis maakte

Kun je echt rimpels krijgen van je slaaphouding?Wie rimpels wil voorkomen doet er goed aan om uit de zon te blijven, gezond te eten, niet te roken en de huid goed te verzorgen. Bij voorkeur slaap je op je rug, want inslapen op je buik of zij zou rimpels kunnen veroorzaken.

Het uitzicht van Melat Gebeyaw Nigussie: 'Je moet even niks, gewoon het zicht in je opnemen'Sinds Melat Gebeyaw Nigussie directeur van de Beursschouwburg is, kijkt ze uit op het appartementsgebouw dat haar al aansprak toen ze nog student was. 'Ik zie er het banale, alledaagse leven in een soort verstilde wereld.'

11.11.11 helpt je van je ecocheques af: voor het eerst kan je ze ook gebruiken om goed doel te steunenVoor het eerst kan je met ecocheques ook een goede doel steunen, in plaats van alleen ecologische materialen kopen. "We hebben het systeem van ecocheques gehackt", zegt organisatie 11.11.11.

Manifestatie voor Palestina op Mechelse Grote Markt: "Solidariteit en steun voor slachtoffers tonen"Op zaterdag 28 oktober vindt er op de Grote Markt in Mechelen een manifestatie voor Palestina plaats. De organisatoren willen hun solidariteit tonen met de slachtoffers in Gaza. "Het is geen politieke betoging, maar een initiatief van burgers die oproepen tot een staakt-het-vuren", zegt Nadia Charradi.

VN-rapport waarschuwt voor zes risico's met onomkeerbare gevolgen voor mens en planeetDe wereld wordt geconfronteerd met zes grote risico's die op een kantelpunt dreigen te belanden en die onomkeerbare gevolgen kunnen hebben voor de mens en de planeet. Het gaat onder meer om smeltende gletsjers, ondraaglijke hitte en uitputting van het grondwater.

Studiebureau organiseert uitdagende ontwerpwedstrijd voor studenten: "Ze moeten voor het eerst een uitkijkpuntHet Sint-Niklase studie- en bouwkundig bureau SBE organiseert voor de vierde keer een ontwerpwedstrijd voor studenten. Voor het eerst vormt niet een brug, maar wel een panoramisch uitkijkpunt aan de Frans-Belgische grens de kern van de opdracht. "Het winnende team gaat met een prijzenpot van 2.000 euro aan de haal", klinkt het.