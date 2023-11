Benjamin Thiry souffre des croisés à Fize, voici toutes les infos chaudes en D2, D3 ACFF et P1

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.Voici tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Province P1-P2 et du troisième tour de la Coupe P3-P4

Un monde fou pour la journée sportive en aide à Florian Colon organisée à Wanze/Bas-Oha: «Voir autant de personnes me fait beaucoup de bien» (+ PHOTOS et VIDEO) Voici tous les résultats des huitièmes de finale de la Coupe de la Province P1-P2 et du troisième tour de la Coupe P3-P4

– D2 ACFF & D3B ACFF : Les news en D2 ACFF & D3B ACFF: Arnaud Mollers opéré avec succès, FrançoisVoici les news à mi-semaine dans nos clubs régionaux de D2 ACFF et de D3B ACFF. Lire la suite ⮕

Guerre Israël-Gaza : Benjamin Netanyahu exclut tout cessez-le-feu dans la guerre contre le HamasLe Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a exclu lundi tout cessez-le-feu dans la guerre dans la bande de Gaza, qui... Lire la suite ⮕

Factcheck: nee, Israëlische kranten schreven niet dat Israël volgens Benjamin Netanyahu ‘geld moet overmaken aan Hamas’'Netanyahu in 2019: Israël moet 'steun verlenen aan Hamas en geld overmaken aan Hamas''. Dat is de kop boven een artikel op de Nederlandstalige Lire la suite ⮕

Meux en Coupe de Belgique : David contre Goliath...David contre Goliath ? Les amateurs de Meux (D2 acff) se mesureront mercredi après-midi à l’Union St Gilloise, leader... Lire la suite ⮕

Une borne éthylotest vient d’être installée dans la buvette du RFC MalmundariaL’Association des Clubs Francophones de Football (ACFF) l’a annoncé: la buvette du RFC Malmundaria vient d’être équipée d’une borne éthylotest. Lire la suite ⮕

– D3B ACFF : «On a réussi à fédérer deux clubs rivaux»: Jean-Marc Fortin, un président aux anges à lCoprésident de la Royale Union Hutoise avec Christophe Coulée, Jean-Marc Fortin est un dirigeant déjà comblé après dix journées. Nous avons profité du gain de la première tranche pour l’interroger sur plusieurs sujets. Interview savoureuse. Lire la suite ⮕