Selon les informations publiées par le Sun, Benjamin Mendy, ancien international français, serait contraint de vendre son manoir dans le Cheshire pour éviter la faillite financière. Il a réduit le prix de sa propriété de 750 000 livres sterling afin de la vendre rapidement. Les autorités fiscales cherchent à obtenir une ordonnance de faillite contre lui pour une dette fiscale de près de 800 000 livres.

SUDİNFO_BE: Benjamin Rossignol et les Ladies de Boitsfort caracolent en tête: «Notre travailÀ la tête d’un bilan de six victoires en sept rencontres, les Ladies du BRC occupent seules la première place du classement de D1. L’efficacité défensive n’est pas étrangère à cela.

RTL SPORT: Zizou Bergs se qualifie pour le 2e tour face à Benjamin LockZizou Bergs (ATP 180) a obtenu son billet pour le 2e tour du tournoi de tennis ATP Challenger 75 de Calgary, lundi au Canada. Troisième joueur belge au classement mondial et 6e tête de série dans la cité olympique, le Limbourgeois de 24 ans s'est défait en trois sets 7-6; 6-3, 6-3 du Zimbabwéen Benjamin Lock (ATP 342).

SUDİNFO_BE: Conflit israélo-palestinien : Le premier ministre Benjamin Netanyahu annonce qu’Israël prendra la «Le Premier ministre israélien a déclaré lundi que son pays aurait la « responsabilité globale de la sécurité » de la bande de Gaza pour une durée indéterminée, une fois que la guerre avec le Hamas aura pris fin, rejetant à nouveau la possibilité d’un cessez-le-feu.

RTLİNFO: La Chine et l'Australie peuvent devenir des partenaires 'de confiance', selon XiLe président chinois Xi Jinping a assuré lors de sa rencontre avec le Premier ministre australien Anthony Albanese, lundi à Pékin, que la Chine et l'Australie peuvent devenir des 'partenaires de confiance' et ont entrepris 'd'améliorer et de développer leurs relations', a rapporté la télévision d'Etat CCTV.

SUDİNFO_BE: Drame au Cameroun : au moins 20 morts dans une attaque de séparatistes anglophones, selon des autoritésUne vingtaine de personnes, dont des femmes et des enfants, ont été tuées lundi dans l’attaque d’un village par des séparatistes anglophones dans l’ouest du Cameroun où ces rebelles et l’armée s’affrontent depuis sept ans, ont affirmé à l’AFP des responsables de la sécurité et des autorités locales.

RTLİNFO: Violents combats à Gaza, coupée en deux selon l'armée israélienne: 'Cela doit cesser maintenant'De violents combats font rage dans le nord de la bande de Gaza, que l'armée israélienne a affirmé avoir coupée en deux, dans la perspective d'y détruire le centre de commandement du Hamas, refusant de céder aux appels de plus en plus pressants à une trêve humanitaire.

