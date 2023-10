Belle réaction de la R1 du BC Cointe qui s’est imposée à Braine

Cet article est réservé à nos abonnés. L’information de qualité et de proximité a un prix. En vous abonnant, vous défendez l’indépendance et le rôle indispensable de la presse. S’abonner, c’est nous soutenir.

Le RFC Seraing se libère enfin et bat le Club NXT... «Nous avons pratiqué un jeu plus direct, dans le dos de la défense»

Braine tient 15 minutes face à CointeEn Régionale 1, les Castors de Braine ont essuyé une 5e défaite en championnat ce vendredi soir lors de la réception de Cointe à domicile. Lire la suite ⮕

Maxime Daye : « Ma priorité, c’est le maïorat… mais si cela passe par un cumul, je le ferai »A un an des élections, les partis de Braine-le-Comte se sont prêtés au jeu de « la question dérange » au bourgmestre, Maxime Daye (BRAINE). Lire la suite ⮕

Les Castors Braine sans pitié face à Lummen avant un match décisif contre Keltern en EuropeLes Castors de Braine ont totalement maîtrisé leur rencontre en déplacement du côté de Lummen. Lire la suite ⮕

Qui se représente, qui arrête, qui arrive sur les listes à Braine-le-Comte ?À un an d’un des élections, les différents partis de Braine-le-Comte ont commencé fourbir leurs armes et à travailler sur les listes et le programme. Il y a déjà quelques certitudes. Lire la suite ⮕

Urbanisme, mobilité, participation citoyenne : des enjeux parmi d’autres à Braine-le-ComteQuels seront les thèmes de la campagne pour les prochaines élections communales à Braine-le-Comte ? Trois semblent ressortir, mais d’autres devraient se glisser dans les douze mois à venir. Lire la suite ⮕

Femke Hermans, double championne du monde, a rendu visite aux jeunes boxeurs à Woluwe-SaintUne belle visite à Bruxelles cette semaine. Lire la suite ⮕