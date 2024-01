Belisia Bilzen remporte la victoire contre Berchem Sport

Belisia Bilzen a remporté dimanche contre Berchem Sport. Le match s'est terminé sur une victoire de l'équipe à domicile après un score de 1-1 à la mi-temps : 2-1. Len Vennekens a ouvert le score pour l'équipe visiteuse après seulement cinq minutes. Jalal Azzaoui (Berchem Sport) a reçu un carton jaune à la 37e minute. Belisia Bilzen a égalisé juste avant la mi-temps lorsque Landuyt a marqué. Juste après la mi-temps, Wijnen a donné l'avantage à Belisia Bilzen.

Lors des cinq derniers matchs, Belisia Bilzen a remporté une victoire, fait deux matchs nuls et perdu deux fois, tandis que Berchem Sport a remporté deux victoires, fait un match nul et perdu deux fois. La défaite était la quatrième défaite de Berchem Sport avec un but d'écart. Belisia Bilzen jouera son prochain match à l'extérieur contre City Pirates, tandis que Berchem Sport affrontera KSK Tongeren à domicile. Les deux matchs auront lieu le samedi 13 janvier à 20 heures





gva » / 🏆 12. in BE Nous avons résumé cette actualité afin que vous puissiez la lire rapidement. Si l'actualité vous intéresse, vous pouvez lire le texte intégral ici. Lire la suite:

Similar News:Vous pouvez également lire des articles d'actualité similaires à celui-ci que nous avons collectés auprès d'autres sources d'information.

Lotte Kopecky, favorite pour le titre de Sportive de l’année en BelgiqueLotte Kopecky est favorite pour le titre de Sportive de l’année en Belgique, illustrant l’évolution fulgurante du sport féminin belge. Le cyclisme est le seul sport belge qui manque encore à la liste des lauréates. Le Gala du sport au Skyhall de Brussels Airport le 10 décembre marquera la fin de cette anomalie.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Lotte Kopecky, favorite pour le titre de Sportive de l’année en BelgiqueLotte Kopecky est favorite pour le titre de Sportive de l’année en Belgique, illustrant l’évolution fulgurante du sport féminin belge. Le cyclisme est le seul sport belge qui manque encore à la liste des lauréates. Le Gala du sport au Skyhall de Brussels Airport le 10 décembre marquera la fin de cette anomalie.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

Las Vegas peut-elle devenir la capitale du sport?Las Vegas accueille un Grand Prix de F1. La ville compte devenir incontournable sur la carte sportive mondiale.

La source: sportfootmag - 🏆 4. / 68 Lire la suite »

De Fleur Moors à Toumani Camara, les dix révélations du sport belge en 2023L’année 2023 se termine, et l’heure est aux différents bilans. Ce samedi, la rédaction sport de la RTBF vous propose...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Foot ou boxe : quel sport endommage le plus notre cerveau ?Ceux qui détestent le football prétendent que c’est un sport d’abrutis. Quant à la boxe, n’en parlons même pas !...

La source: RTBFsport - 🏆 16. / 53 Lire la suite »

Gekantelde tankwagen met 30 ton suiker zorgt voor zwaarste filedag van dit jaar in AntwerpenDe Antwerpse Ring was donderdag maar liefst acht uur lang grotendeels afgesloten door een gekantelde vrachtwagen ter hoogte van Berchem. Het takelen van de tankwagen, geladen met 30 ton poedersuiker, bleek een uiterst lastige klus. Dat resulteerde meteen ook in de zwaarste filedag van 2023 in de provincie Antwerpen.

La source: gva - 🏆 12. / 63 Lire la suite »