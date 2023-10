Belgische vrouw opgepakt aan Italiaanse grens met 55 kilogram methamfetamine

. Ze zei niets om aan te geven bij zich te hebben, maar liep dus tegen de lamp. Het is niet duidelijk wanneer de feiten zich voordeden.

De vrouw werd opgepakt en is naar de gevangenis overgebracht. De drugs en het voertuig zijn in beslag genomen.

Hanne en Stijn Desmet spoelen eerdere teleurstelling door en loodsen Belgische gemengde aflossingsploeg naar wDe Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zaterdag tijdens de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal de B-finale gewonnen. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel ging de Verenigde Staten (tweede) en Frankrijk (derde) voor. Lire la suite ⮕

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust. Lire la suite ⮕

Baaldag voor Hanne en Stijn Desmet: overtredingen en val in finales voor Belgische shorttrackersOp de eerste finaledag van de tweede Wereldbeker in het Canadese Montreal ging Hanne Desmet zich zaterdag in de finale van de 1500 meter te buiten aan twee overtredingen en viel broer Stijn Desmet in zijn eindstrijd op die afstand in kansloze positie en om zo als zevende te eindigen. Lire la suite ⮕

Marbella op klaarlichte dag opgeschrikt door schietpartij tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelenDe Spaanse badstad Marbella werd zaterdag, op klaarlichte dag, opgeschrikt door een schietpartij. Minstens twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de Spaanse krant El Pais gaat het om een confrontatie tussen een Belgische en Nederlandse drugsbende. Lire la suite ⮕

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕