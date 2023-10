Belgische vrouw die stenen probeerde mee te nemen uit Turkije mag na anderhalve maand weer naar huis

De Antwerpse vrouw die al anderhalve maand Turkije niet mag verlaten omdat ze drie stenen wilde meenemen, mag nu toch naar huis. Dat heeft een rechter in Antalya beslist, heeft hetDe vrouw en haar vriend wilden op 16 september het vliegtuig terug naar België nemen na een week vakantie in het zuiden van Turkije. Maar bij de veiligheidscontrole bleek dat er drie stenen in hun koffer zaten. ‘Ze wilden weten of we die uit een museum hadden meegenomen.

Volgens Turkse media hebben experts ondertussen geconcludeerd dat de stenen wel degelijk archeologische artefacten zijn, die door de wet zijn beschermd. Een steen met twee ­gestileerde rozetten zou een ­architectonisch decoratiestuk zijn, twee marmeren stukken kwamen uit een vloer.

Maar nu is er eindelijk goed nieuws. Zodra ze enkele officiële papieren gekregen heeft - wat een formaliteit zou moeten zijn volgens de moeder van de vrouw - mag ze het vliegtuig opstappen en kan ze weer naar huis. Op de zitting waar het definitieve vonnis valt, op 16 november, hoeft ze dus niet aanwezig te zijn. Volgens Turkse media riskeert de vrouw een boete van 18.000 Turkse lira (624,5 euro) en een celstraf tussen de een en vijf jaar. headtopics.com

