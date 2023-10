Belgische economie groeit sneller

Volgens de eerste raming liep de toegevoegde waarde tussen begin juli en eind september met 0,6 procent terug in de industrie. De diensten kenden daarentegen een groei van 0,8 procent. In de bouw was er een stijging met 0,6 procent.

De Belgisch economie groeit sneller dan in de vier vorige kwartalen. In het tweede kwartaal was er een groei van 0,3 procent. De NBB heeft dat cijfer naar boven bijgesteld, want dacht eind augustus nog aan 0,2 procent. In de eerste drie maanden steeg het bruto binnenlands product met 0,4 procent.

Bovenop jouw abonnement op Gazet van Antwerpen heb je gratis toegang tot alle plusartikels op de sites en apps van 4 andere topkranten.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. Ze graven dieper in de actualiteit uit jouw buurt én tonen de impact van wereldgebeurtenissen op jouw leven.Terwijl je dit leest, gaan onze journalisten verder voor het nieuws van dichtbij. headtopics.com

Zo’n 10 procent van de Belgen heeft er last van, maar je kan er nog altijd niet van genezen: het mysterie (en de oplossing) van astmaMan die Claudia Van Der Stichelen doodschoot nog voortvluchtig: parket gaat uit van link met dossier van advocate

Hij bekende zoveel misdaden dat de politie dacht dat hij het verzon: de vergeten Belgische seriemoordenaarIn ‘Proces van het jaar’ staat onze misdaadredactie telkens stil bij één van de spraakmakendste rechtszaken uit de Belgische geschiedenis. “Ze zullen mij de grootste misdadiger van het land noemen”, pochte René Hébrant (56) luidop voor zijn assisenproces in 1963 van start ging. Lire la suite ⮕

Marbella op klaarlichte dag opgeschrikt door schietpartij tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelenDe Spaanse badstad Marbella werd zaterdag, op klaarlichte dag, opgeschrikt door een schietpartij. Minstens twee mensen raakten daarbij gewond. Volgens de Spaanse krant El Pais gaat het om een confrontatie tussen een Belgische en Nederlandse drugsbende. Lire la suite ⮕

Belgische vrouw opgepakt aan Italiaanse grens met 55 kilogram methamfetamineIn het Italiaanse Ponte Chiasso, aan de grens met Zwitserland, hebben politie en douane 55 kilogram aan methamfetamines aangetroffen in de auto van een Belgische bestuurster. Ze werd daarbij opgepakt. Lire la suite ⮕

Schietpartij op klaarlichte dag tussen Belgische en Nederlandse drugscriminelen in MarbellaBij een schietpartij tussen drugscriminelen in het Spaanse Marbella zijn zaterdag twee mensen gewond geraakt. Dat melden Spaanse media. Volgens bronnen bij de politie zou het gaan om een conflict tussen Belgische en Nederlandse bendes. Lire la suite ⮕

Mannetjesorka gespot voor Belgische kustVoor de Belgische kust zwemt sinds zondagochtend een mannetjesorka. Het is de allereerste bevestigde waarneming van een orka voor onze kust. Lire la suite ⮕

Hanne en Stijn Desmet spoelen eerdere teleurstelling door en loodsen Belgische gemengde aflossingsploeg naar wDe Belgische gemengde aflossingsploeg heeft zaterdag tijdens de Wereldbekerwedstrijden shorttrack in het Canadese Montreal de B-finale gewonnen. Het kwartet van bondscoach Ingmar van Riel ging de Verenigde Staten (tweede) en Frankrijk (derde) voor. Lire la suite ⮕