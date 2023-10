Belgique : la censure de la presse est établie

La censure de la presse est-elle en train de devenir une banalité ? En tout cas, le tribunal de Termonde a donné raison à Conner Rousseau, le président de Vooruit, concernant l’interdiction de la publication d’articles le concernant envers deux médias flamands. Une atteinte flagrante à la liberté de la presse et une dérive inquiétante de la justice. L’affaire Rousseau Pour comprendre, il faut se replonger dans l’affaire Rousseau.

Le jugement avait été validé jusqu’à la Cour de cassation, mais la RTBF avait gagné devant la Cour européenne des droits de l’homme. La Cour rappelait sa jurisprudence constante en faveur du droit de la presse, mais surtout, la Cour avait conclu qu’il n’existait pas en droit belge de loi spécifique pour ordonner une telle restriction de publication.

Lire la suite:

RTBFinfo »

- Coupe de Belgique : Handball (Coupe de Belgique) | La machine continue de s’enrayer à TournaiCommençant le match à -3 pour respecter l’écart de division, les Tournaisiens ont joué la gagne face à une très belle équipe de Sprimont, mais ça n’a pas suffi. Lire la suite ⮕

La Belgique referme un top-5 inchangé avec l'Argentine en tête, l'Allemagne recule encoreLa Belgique demeure 5e au nouveau classement FIFA publié jeudi. Les Diables Rouges referment un top-5 qui n'a pas évolué, avec l'Argentine en tête devant la France, le Brésil et l'Angleterre. La Croatie a quant à elle chuté de la 6e à la 10e place du classement, tandis que l'Allemagne a quitté le top-15. Lire la suite ⮕

Classement FIFA : contrairement à la Croatie et à l’Allemagne, la Belgique ne plonge pasLa Belgique referme un Top 5 inchangé avec l’Argentine en tête. L’Allemagne recule encore. Tout comme la Croatie… Lire la suite ⮕

La Belgique et l’Australie partagent leurs inquiétudes au sujet du Proche-OrientLa guerre au Moyen-Orient et l’accord de libre-échange négocié entre l’UE et l’Australie ont été abordés par la ministre belge des Affaires étrangères, Hadja Lahbib, lors d’échanges ministériels bilatéraux mercredi à Canberra, capitale de l’Australie. Lire la suite ⮕

– Boxe francaise : Emma Lemaire (Namur) et Philippe Terwagne (Chimay) défendent la Belgique enLa Namuroise Emma Lemaire et le Chimacien Philippe Terwagne participent aux World Combat Games, vus comme les Jeux Olympiques des sports de combat, ce week-end. Lire la suite ⮕

La candidature de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas officiellement lancéeLa candidature de la Belgique, de l'Allemagne et des Pays-Bas pour la Coupe du monde féminine de football en 2027 a été officiellement lancée, a indiqué l'Union belge de football (URBSFA) mercredi. Lire la suite ⮕