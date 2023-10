Belgique : l'inflation à son plus bas niveau depuis janvier 2021 en octobre

L'inflation a baissé de 2,39% en septembre à 0,36% en octobre, soit son niveau le plus bas depuis janvier 2021 lorsqu'elle était de 0,26%, selon l'indice des prix à la consommation publié lundi par Statbel. En août, elle était encore de 4,09%. L'inflation sur la base de l'indice santé diminue de 2,08% à 0,30%, tandis que l'indice santé lissé s'est établie à 125,65 points en octobre.

Les allocations sociales et les pensions seront indexées de 2% en novembre, et les salaires du secteur public le seront en décembre. Les principales baisses de prix enregistrées en octobre concernent les boissons alcoolisées, le gasoil de chauffage, les boissons non-alcoolisées et l'électricité. La baisse de l'inflation de ces derniers mois est donc clairement associée à la baisse des prix de l'énergie, relève Statbel.

