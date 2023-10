Belg leeft steeds meer op krediet: forse stijging van leningen voor auto’s, warmtepompen en huishoudtoestellen

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Student vecht boete Antwerpse lage-emissiezone aan en krijgt gelijk van rechter: verkeersbord staat te laag

Lire la suite:

gva »

Het personeel van de gemeente Zwijndrecht heeft op het middaguur het werk neergelegdZe deden die symbolische actie omdat ze radicaal tegen de fusieplannen met Beveren en Kruibeke zijn. Het personeel vreest voor de eigen werking en denkt dat er afvloeiingen komen als ze worden opgeslorpt in een groter geheel. Lire la suite ⮕

België wil het vrouwen-WK in 2027, maar heeft (nog) geen stadionsBelgië lanceert met Nederland en Duitsland zijn kandidatuur voor het WK vrouwenvoetbal in 2027. Wat een opportuniteit is om het vrouwenvoetbal op de kaart te zetten, is ook een race om drie geschikte stadions in ons land te vinden. Lire la suite ⮕

Het tweede seizoen van ‘Minx’: geld corrumpeert ook feministenIn het tweede seizoen van ‘Minx’ kent het feministische blootblad van Joyce Prigger breed succes. Maar wanneer het grote geld binnenstroomt, dreigt het magazine zijn idealen te verliezen. De serie zelf daarentegen wint aan nuance. Lire la suite ⮕

Poetin meent dat hij aan het winnen is, ook diplomatiekHet lenteoffensief van Oekraïne is nu vijf maanden bezig. Een doorslaggevend succes lijkt het niet, er vallen nog elke dag honderden doden. Intussen is er in de VS steeds meer twijfel over de steun aan het land en loopt Poetin vrolijk handjes te schudden met de Chinese leider Xi Jinping. Lire la suite ⮕

Het Arabisch antisemitisme kwam er door het zionisme, niet omgekeerdIn de Arabische wereld is er pas sprake van echt ­antisemitisme sinds de Palestijnse Nakba, schrijft Geert Vervaele. Lire la suite ⮕

‘De honderdduizenden gevallen van individueel lijden in het Midden-Oosten worden al snel een statistiek’Als ik tussen het maniakaal opvolgen van het nieuws uit het Midden-Oosten door even stilsta bij het menselijk leed zelf, wordt het mij snel véél te veel. Lire la suite ⮕