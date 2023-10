Belfius augmente les taux d'intérêt sur ses comptes épargne

Sur le compte d'épargne Belfius Fidelity, le taux de base passera de 0,20% à 0,25% et la prime de fidélité sera d'1,75%, contre 1,05% précédemment. Soit un taux d'intérêt global de 2%. Sur le compte d'épargne classique, le taux de base sera désormais de 0,55%, soit une hausse de 0,10%, tandis que la prime de fidélité connaîtra une même progression, pour culminer à 0,55%.

La prime de fidélité n'est pour rappel acquise que sur les montants qui sont restés de manière ininterrompue sur le compte d'épargne réglementé pendant 12 mois suivant le versement, précise la banque. Les deux comptes d'épargne permettent de bénéficier de l'exonération du précompte mobilier (15%) jusqu'à 980 euros d'intérêts/an si le compte est ouvert à un seul nom et jusqu'à 1.

Lire la suite:

rtlinfo »

Robert Closset, 1er échevin à Dinant, condamné à payer 19.200 euros d’amende pour travail frauduleuxLe premier échevin de la Ville de Dinant, Robert Closset, a été reconnu coupable d’infractions commises dans le cadre de sa profession de dépanneur. Il devra payer 19.200€ d’amende. Lire la suite ⮕

Le Bruxellois Toumani Camara a joué son 1er match en NBA… et a montré qu’il savait tirer de loin !La saison régulière a débuté en NBA. Toumani Camara, le 2e Belge après Didier Mbenga à se frayer une place sur les parquets américains, a joué son premier match. Et a montré qu’il savait tirer de loin. Lire la suite ⮕

Les Belges ont dépensé 7,9 milliards d’euros via l’e-commerce au 1er semestre 2023Les Belges ont dépensé 7,9 milliards d’euros en ligne au cours du premier semestre 2023, ce qui représente une hausse de 9,4% par rapport à l’année dernière, a indiqué jeudi BeCommerce, la fédération belge de l’e-commerce. Les achats réalisés auprès de boutiques en ligne belges s’élèvent quant à eux à 83 millions d’euros. Lire la suite ⮕

Dès le 1er janvier 2024, il est interdit de jeter les déchets de cuisine à la poubelle: «La Wallonie picardeÀ partir du 1er janvier 2024, jeter ses déchets de cuisine dans les sacs-poubelle sera interdit. Une décision qui s’inscrit dans le Plan Wallon des Déchets-Ressources et qui concerne l’Europe entière. Dans la zone Ipalle, en tout cas, on se dit prêt à mettre en pratique cette obligation. Lire la suite ⮕

BNP Paribas Fortis augmente le taux d’intérêt de ses comptes d’épargneBonne nouvelle pour les clients de BNP Paribas Fortis: les taux d'intérêt sur les comptes d'épargne seront relevés dès le 1er décembre. Lire la suite ⮕

De nouvelles solutions apportées pour les trajets en bus entre Sombreffe et Gembloux : « Les modificationsAprès la rencontre entre les citoyens touchés par le redéploiement du TEC et le cabinet du ministre Henry, de nouvelles solutions seront proposées à partir du 1er novembre entre Sombreffe et Gembloux. Lire la suite ⮕